Parlamento Vasco
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El lehendakari Pradales condena "el intolerable boicot sufrido por dos ertzainas en EHU"

18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak "bi ertzainek EHUn jasandako boikot onartezina" gaitzetsi du

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado la "proliferación de ataques" contra la Ertzaintza en Euskadi en los últimos meses y ha advertido de que implican un "grave y preocupante retroceso de la convivencia".

Imanol Pradales Parlamento Vasco Ertzaintza Política

Más noticias sobre politica

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Pérez Iglesias califica de "inaceptable" la suspensión de la charla de dos ertzainas en la EHU

El consejero de Universidades matiza que el hecho de que esto haya sucedido en la facultad de derecho y criminología es aún más grave. Cree que es un ataque contra la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y asegura que este tipo de hechos solo se entienden englobados como parte de una campaña de deslegitimación de la Ertzaintza como institucion y de una cultura de la coerción que perdura.

Sanchez eta Puigdemont
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

JxCat sopesa convocar una consulta entre la militancia sobre su apoyo al Gobierno de España

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio". Sánchez asegura que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con Junts.
Cargar más
Publicidad
X