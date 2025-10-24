Eusko Legebiltzarra
Pradales lehendakariak "bi ertzainek EHUn jasandako boikot onartezina" gaitzetsi du

18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Argazkia: EITB.

Imanol Pradales lehendakariak salatu du azken hilabeteetan "ugaritu" egin direla Ertzaintzaren aurkako erasoak Euskadin, eta ohartarazi du "bizikidetzaren atzerakada larria eta kezkagarria" dakartela.

Imanol Pradales Eusko Legebiltzarra Ertzaintza Politika

