Pradales lehendakariak "bi ertzainek EHUn jasandako boikot onartezina" gaitzetsi du
Imanol Pradales lehendakariak salatu du azken hilabeteetan "ugaritu" egin direla Ertzaintzaren aurkako erasoak Euskadin, eta ohartarazi du "bizikidetzaren atzerakada larria eta kezkagarria" dakartela.
EHUk nabarmendu du ertzainek utzi zutela saioa bertan behera, boikotera deitzen zuten mezuak antzeman ostean
Unibertsitateak gezurtatu egin du Kriminologia Graduko hitzaldia bertan behera uzteko arrazoia ikasleen presioak izan zirela, eta irakaskuntzarako eta esparru akademikoan ideiak askatasunez trukatzeko eskubidea defendatu du.
Mikel Mancisidor legelaria proposatu dute EAJk eta PSE-EEk Ararteko izateko
Bere ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta dago, eta nazioarteko ibilbide zabala du. Beharrezkoa da EH Bilduren edo PPren babesa izendapena gauzatzeko.
Estatutua bere osotasunean betetzeko “beste erritmo bat” eskatu du lehendakariak
Espainiako Gobernuari “hamar proposamen zehatz” helarazi dizkiola esan du lehendakariak Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkuran. “Pedro Sanchezek aukera historikoa dauka gure herriarekiko zorra kitatzeko”, gaineratu du.
Juan Ignacio Perez Iglesias Unibertsitate sailburuak dio "onartezina" dela Ibaetako Zuzenbide Fakultateko bi ertzainen hitzaldia bertan behera uztea
Sailburuaren hitzetan, hori Zuzenbide Fakultatean gertatu izana are larriagoa da. Horren ustez, adierazpen-askatasunaren aurkako erasoa da, oinarrizko eskubidea da, eta horrelako gertaerak Ertzaintza erakundetzat deslegitimatzeko kanpaina baten eta iraun duen hertsapen-kultura baten barruan daudela gaineratu du.
Mertxe Aizpurua, Sanchezen legealdiaren amaieraz galdetuta: "Ez dakit hain berehalakoa izango den"
EH Bilduk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak ez du uste legegintzaldiaren amaiera berehalakoa izango denik. Aizpuruaren iritzian, baina, ultraeskuinaren arriskua tarteko, komeni da hauteskundeak "ahalik eta beranduen" izatea.
JxCat militantziari galdetzekotan da, Espainiako Gobernuari babesa ematen jarraitu ala ez erabakitzeko
Carles Puigdemont JxCateko presidenteak bilera deitu du astelehen honetarako Perpinyan-en (Frantzia), alderdi independentistak atzo Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako tonua igo eta "aldaketaren orduaz hitz egiten hasteko" unea iritsi zela ohartarazi ostean. Sanchezek ziurtatu du Juntsekin hartutako konpromisoak betetzen ari dela.
Segurtasun Saila salatuko dute 14 erakundek, Falangeren Gasteizko ekitaldia baimenduta Memoria Legea urratu duelakoan
Falangea “legez kanpo uzteko eta desegiteko espediente juridikoa irekitzeko” eskatuko diote Eusko Jaurlaritzari.
PSOEko gerenteak esan du ez dagoela "dokumentatuta ez dagoen eskudiruzko ordainketarik"
Ana María Fuentes PSOEko gerenteak ostegun honetan Koldo auzia ikertzeko Senatuko batzordean adierazi duenez, alderdiak egiten dituen ordainketa guztiak "ezin hobeto araututa" daude.
EAJk eta PSE-EEk Mikel Mancisidor legelariaren alde egin dute Ararteko berria izan dadin
Gobernuko kideek hirugarren talde bat behar dute, EH Bildu edo PP, Mancisidor herritarren defendatzaile izendatzeko.