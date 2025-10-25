INVESTIGACIÓN
Esteban pide evitar juicios de valor sobre el presidente de Sidenor previos a la vía judicial

Aitor Esteban
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bide judizialaren aurretik Sidenorreko presidenteari buruzko balio-epaiketak saihesteko eskatu du Estebanek
author image

EITB

Última actualización

Aitor Esteban, presidente del EBB, ha hecho alusión a la investigación del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos, por vender acero a una empresa de armamento israelí, y ha pedido que se eviten los prejuicios antes de que se aclaren las circunstancias. "Vamos a ver qué es lo que sucede", ha dicho al respecto.

EAJ-PNV Comunidad Autonóma Vasca Industria Empresarios Delitos Denuncias Política

