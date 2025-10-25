Esteban, Sidenorren inguruan: "Salaketa bat egon da, baina aurreiritziak ez dira batere komenigarriak"
Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzea leporatuta ikerketa abiatu ondoren, Aitor Esteban EBBko presidenteak aurreiritziak saihesteko eskatu du: “Balio-iritziak saihestu behar dira”. Jeltzaleak nabarmendu duenez, “enpresak horren inguruko azalpenak eman beharko ditu”.
Politikari buruzko albiste gehiago
Kongresuak Txiki eta Otaegi omenduko ditu ostegun honetan
Frankismoko azken fusilatuak gogoratuko dituzte mahai-inguru batekin. Bertan, bi idazlek gertakari horiei buruz hitz egingo dute, Diktaduraren Biktimen Eguna dela eta.
Javier de Andres: "Bultzada eman behar diogu pertsonen askatasunean pentsatuko duen gizarte bati"
Javier de Andresek, Euskadiko PPko presidenteak, eskatu du "pertsonen askatasuna" bermatuko duen Estatutu berri bat. Izan ere, PPko presidenteak nabarmendu du presio politikoak eta ideologikoak "gizartearen gainbehera" ekarri duela. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
EH Bilduk Mikel Mancisidorren hautagaitza errefusatu du Ararteko izateko, eta EAJk eta PSE-EEk PPrekin negoziatzea kritikatu du
Jeltzaleek eta sozialistek koalizio abertzalearen edo popularren babesa behar dute Eusko Legebiltzarreko gehiengo kualifikatua (hiru bosten) lortzeko. EH Bilduk aurreratu du ez diola babesik emango, eta PPk oraindik ez du esan alde edo kontra egingo duen.
Esteban: "Sanchezek erakutsi behar du bere borondatea egiazkoa dela, denbora agortzen ari da"
EAJren buruak espero du Espainiako Gobernuak urtea amaitu baino lehen ematea pausoak, eta gogorarazi du "egutegi bat finkatu" zela eskumenak eskualdatzeko.
Laura Aznal: "Herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron"
Laura Aznal EH Bildu Nafarroako bozeramaileak adierazi du beharrezkoa dela autogobernua eta foraltasuna berritzea eta hobetzea. Horregatik, Nafarroa eta Gernikako Estatutua eguneratzeko eskatu du. Horren hitzetan, "herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron".
Eneko Andueza: "Euskaldunak imajinatutako subiranotasunarekin ez nahasteko eta engainatzeko eskatzen dut"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak autogobernua "tresna erabilgarri gisa" baliatzeko eskatu du, eta euskal herritarrak "asmatutako subiranotasunekin" ez engainatzeko. Gernikako Estatutuaren urteurrenean, pertsonen benetako beharrei erantzuteko "berrikuntza" eskatu du sozialistak.
Lehendakariak jauzi kualitatibo bat eskatu du, Euskadiren gaitasun politikoa eta aldebikotasun eraginkorra bultzatzeko
Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat argitaratu du LinkedIn sare sozialean, "Euskal autogobernuaren gertaera bereizgarria" izenburupean.
Espainiako Gobernuak adierazi du botere judizialari dagokiola enpresa batek egin duena ikertzea
Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteordeak esan du justiziari dagokiola gertatutakoa argitzea, baina Israelera armak esportatzea edo handik inportatzea debekatzen duen araudia indarrean dagoela nabarmendu du.
Pello Alcantarillak tortura salaketa jarri du Perez de los Cobos koronelaren aurka
"Ikerketa sakona" egin ondoren, GEBehatokia Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ondorioztatu du salaketak "sinesgarritasun osoa" duela. Hala, Auzitegi Nazionalak 2005ean artxibatu zuen tortura kasua berriz irekitzeko eskatu dute.