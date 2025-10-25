IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esteban, Sidenorren inguruan: "Salaketa bat egon da, baina aurreiritziak ez dira batere komenigarriak"

Aitor Esteban
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzea leporatuta ikerketa abiatu ondoren, Aitor Esteban EBBko presidenteak aurreiritziak saihesteko eskatu du: “Balio-iritziak saihestu behar dira”. Jeltzaleak nabarmendu duenez, “enpresak horren inguruko azalpenak eman beharko ditu”.

EAJ Euskal Autonomia Erkidegoa Industria Enpresaburuak Delituak Salaketak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X