Laura Aznal: "Este país y nuestra soberanía no pueden esperar más"

Laura Aznal, EH Bildu Nafarroako bozeramailea
18:00 - 20:00

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu Navarra. Imagen extraída del vídeo.

Euskaraz irakurri: Laura Aznal: "Herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron"
EITB

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu Navarra, ha explicado que es necesario renovar y mejorar el autogobierno y la foralidad. Por ello, ha pedido la actualización tanto de Navarra como del Estatuto de Gernika. Para finalizar, la portavoz abertzale ha subrayado que "ahora es el momento" para la soberanía de "este país".

Gipuzkoa Bizkaia Estatuto de Autonomía del País Vasco Política Araba-Álava Navarra Comunidad Autonóma Vasca

