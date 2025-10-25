EH Bildu
Laura Aznal: "Herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron"

Laura Aznal, EH Bildu Nafarroako bozeramailea
18:00 - 20:00

Laura Aznal, EH Bildu Nafarroako bozeramailea. Bideotik hartutako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Laura Aznal EH Bildu Nafarroako bozeramaileak adierazi du beharrezkoa dela autogobernua eta foraltasuna berritzea eta hobetzea. Horregatik, Nafarroa eta Gernikako Estatutua eguneratzeko eskatu du. Horren hitzetan, "herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron".

Gipuzkoa Bizkaia EAEko Autonomia Estatutua Politika Araba Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

