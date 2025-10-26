El PNV denuncia pintadas "intolerables" contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria

El PNV ha denunciado unas pintadas que han aparecido en Azpeitia contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha escrito en su perfil de la red social X que "las amenazas son inaceptables".

Desconocidos han escrito "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" en una pared de la localidad.

"El silencio que las arropa es intolerable en una sociedad democrática. Todo nuesto apoyo al consejero" ha manifestado Ansola.