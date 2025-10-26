DENUNCIA
El PNV denuncia pintadas "intolerables" contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha dado a conocer las pintadas, añadiendo que “el silencio que las arropa es intolerable en una sociedad democrática”. Por la mañana, ha acusado a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"

Bingen Zupiriaren kontrako pintadak Zestoan
Pintadas contra Zupiria. Foto: @inigo_ansola
El PNV ha denunciado unas pintadas que han aparecido en Azpeitia contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha escrito en su perfil de la red social X que "las amenazas son inaceptables".

Desconocidos han escrito "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" en una pared de la localidad. 

"El silencio que las arropa es intolerable en una sociedad democrática. Todo nuesto apoyo al consejero" ha manifestado Ansola.

El presidente del Bizkai Buru Batzar ha acusado esta mañana a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica" para hacer política.

Ansola se ha referido a los hechos ocurridos últimamente contra la Ertzaintza y ha criticado la actitud de EH Bildu ante ellos.

Ansola ha manifestado que la coalición soberanista "ha mirado para otro lado".

 

