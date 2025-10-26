SALAKETA
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren kontrako pintaketa “onartezinak” salatu ditu EAJk

Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak eman du pintaketen berri. Goizean, "Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EH Bilduri.
Bingen Zupiriaren kontrako pintadak Zestoan
Zupiriaren kontrako pintaketak. Argazkia: @inigo_ansola
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun sailburuaren kontra agertu diren pintaketak salatu ditu EAJk.

Iñigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak X sare sozialean duen profilean salatu duenez, pintaketa “onartezinak” agertu dira gaur Azpeitian.

“Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum” idatzi dute ezezagunek herriko horma batean.

Ansolak berak EH Bilduri "joko zikina" egitea leporatu dio goizean, eta "antipolitikaz" baliatzen ari direla politika egiteko esan die.

Ertzaintzaren kontra izan diren gertakariak aipatu ditu Ansolak eta horien aurrean EH Bilduk erakutsitako jarrera kritikatu du.

Koalizio subiranistak "beste alde batera begiratu" duela dio Ansolak.

 

