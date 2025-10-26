Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren kontrako pintaketa “onartezinak” salatu ditu EAJk
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun sailburuaren kontra agertu diren pintaketak salatu ditu EAJk.
Iñigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak X sare sozialean duen profilean salatu duenez, pintaketa “onartezinak” agertu dira gaur Azpeitian.
“Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum” idatzi dute ezezagunek herriko horma batean.
Ansolak berak EH Bilduri "joko zikina" egitea leporatu dio goizean, eta "antipolitikaz" baliatzen ari direla politika egiteko esan die.
Ertzaintzaren kontra izan diren gertakariak aipatu ditu Ansolak eta horien aurrean EH Bilduk erakutsitako jarrera kritikatu du.
Koalizio subiranistak "beste alde batera begiratu" duela dio Ansolak.
Albiste gehiago politika
Kolokan da berriro ere GOIDIAn izandako jokabideari buruzko Mazonen bertsioa
Valentziako hedabide batek xehetasun gehiago eman ditu urriaren 29an presidenteak izandako mugimenduei buruz. Bien bitartean, Auzitegiak deklaratzera deitu du harekin bazkaldu zuen kazetaria, lekuko gisa.
'Txiki' eta Otaegiren senideek Kongresuko ekitaldia txiki geratzen dela uste dute
Aroa Moreno eta Roger Mateos idazleen solasaldia izango ostegunean Madrilgo Kongresuan, Diktaduraren Biktimen Egunaren bezperan. Francoren heriotzaren 50 urteei eta Erregimenak emandako azken heriotza-zigorren esanahi historikoari buruz hausnartzeko helburua izango du solasaldiak.
JxCat-ek astelehen honetan erabakiko du Sanchez babesteari utzi ala ez
Aukeren artean du Juntsek erabakia militanteen esku uztea, barne kontsulta baten bidez. Bilera 10:00etan hasiko da, eta aurreikuspenen arabera, luze joko du. 17:00ak arte ez dute agerraldirik iragarri. Batzar horretako eginkizunen artean dute Bruselako akordioaren balantzea egitea eta "burutu beharreko ekintzak" zehaztea.
Sidenorren inguruko "espekulaziorik ez" egiteko eskatu du Jaurlaritzak, eta "errespetu osoa" agertu dio ikerketari
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, abian dagoen ikerketari dagokionez “itxaron behar” dela nabarmendu du Ibone Bengoetxeak, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. Bestalde, Talgoren inguruko akordioaren garrantzia azpimarratu du.
"Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EAJk EH Bilduri
Indarkeriazko gertakarien atzean beti protagonista berdinak daudela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak, eta indarkeria gaitzesten ez duena ez dela "politikari duina" adierazi du. "Biolentziak ez dauka tokirik gure herrian. Bakea nahi dugu", gaineratu du.
Bengoetxeak iragarri du nabarmen igoko dutela Etxebizitza eta Segurtasuneko aurrekontua
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak nabarmendu duenez, asteartean onartuko dituzten aurrekontuek "jendearen lehentasunak" izango dituzte kontuan.
Gernikako Estatutuaren 46. urteurrenean, alderdi politikoek uste dute berritu beharra dagoela
Testua berritzeko negoziazioek markatutako testuinguru batean, buruzagi politikoek aukera baliatu dute Estatutua berritu beharraz duten iritzia emateko.
Kongresuak omenaldia egingo die Txikiri eta Otaegiri ostegunean
Frankismoko azken fusilatuak gogoratuko dituzte mahai-inguru batekin. Bertan, bi idazlek gertakari horiei buruz hitz egingo dute, Diktaduraren Biktimen Eguna dela eta.
Javier De Andres: "Bultzada eman behar diogu pertsonen askatasunean pentsatuko duen gizarte bati"
Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak "pertsonen askatasuna" bermatuko duen Estatutu berri bat eskatu du, presio politiko eta ideologikoak "gizartearen gainbehera" ekarri baitu. (Jatorrizkoa, gaztelaniaz)