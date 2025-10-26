Indarkeriazko gertaerak
"Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EAJk EH Bilduri

Iñigo Ansola PNV
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Indarkeriazko gertakarien atzean beti protagonista berdinak daudela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak, eta indarkeria gaitzesten ez duena ez dela "politikari duina" adierazi du. "Biolentziak ez dauka tokirik gure herrian. Bakea nahi dugu", gaineratu du.

EAJ EH Bildu Euskal Autonomia Erkidegoa Delituak Salaketak Ertzaintza Politika

