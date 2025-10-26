"Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EAJk EH Bilduri
Indarkeriazko gertakarien atzean beti protagonista berdinak daudela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak, eta indarkeria gaitzesten ez duena ez dela "politikari duina" adierazi du. "Biolentziak ez dauka tokirik gure herrian. Bakea nahi dugu", gaineratu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Bengoetxeak iragarri du nabarmen igoko dutela Etxebizitza eta Segurtasuneko aurrekontua
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak nabarmendu duenez, asteartean onartuko dituzten aurrekontuek "jendearen lehentasunak" izango dituzte kontuan.
Gernikako Estatutuaren 46. urteurrenean, alderdi politikoek uste dute berritu beharra dagoela
Testua berritzeko negoziazioek markatutako testuinguru batean, buruzagi politikoek aukera baliatu dute Estatutua berritu beharraz duten iritzia emateko.
Kongresuak omenaldia egingo die Txikiri eta Otaegiri ostegunean
Frankismoko azken fusilatuak gogoratuko dituzte mahai-inguru batekin. Bertan, bi idazlek gertakari horiei buruz hitz egingo dute, Diktaduraren Biktimen Eguna dela eta.
Javier De Andres: "Bultzada eman behar diogu pertsonen askatasunean pentsatuko duen gizarte bati"
Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak "pertsonen askatasuna" bermatuko duen Estatutu berri bat eskatu du, presio politiko eta ideologikoak "gizartearen gainbehera" ekarri baitu. (Jatorrizkoa, gaztelaniaz)
EH Bilduk Mikel Mancisidorren hautagaitza errefusatu du Ararteko izateko, eta EAJk eta PSE-EEk PPrekin negoziatzea kritikatu du
Jeltzaleek eta sozialistek koalizio abertzalearen edo popularren babesa behar dute Eusko Legebiltzarreko gehiengo kualifikatua (hiru bosten) lortzeko. EH Bilduk aurreratu du ez diola babesik emango, eta PPk oraindik ez du esan alde edo kontra egingo duen.
Esteban, Sidenorren inguruan: "Salaketa bat egon da, baina aurreiritziak ez dira batere komenigarriak"
Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzea leporatuta ikerketa abiatu ondoren, Aitor Esteban EBBko presidenteak aurreiritziak saihesteko eskatu du: “Balio-iritziak saihestu behar dira”. Jeltzaleak nabarmendu duenez, “enpresak horren inguruko azalpenak eman beharko ditu”.
Esteban: "Sanchezek erakutsi behar du bere borondatea egiazkoa dela, denbora agortzen ari da"
EAJren buruak espero du Espainiako Gobernuak urtea amaitu baino lehen ematea pausoak, eta gogorarazi du "egutegi bat finkatu" zela eskumenak eskualdatzeko.
Laura Aznal: "Herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron"
Laura Aznal EH Bildu Nafarroako bozeramaileak adierazi du beharrezkoa dela autogobernua eta foraltasuna berritzea eta hobetzea. Horregatik, Nafarroa eta Gernikako Estatutua eguneratzeko eskatu du. Horren hitzetan, "herri honek eta gure subiranotasunak ezin dute gehiago itxaron".
Eneko Andueza: "Euskaldunak imajinatutako subiranotasunarekin ez nahasteko eta engainatzeko eskatzen dut"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak autogobernua "tresna erabilgarri gisa" baliatzeko eskatu du, eta euskal herritarrak "asmatutako subiranotasunekin" ez engainatzeko. Gernikako Estatutuaren urteurrenean, pertsonen benetako beharrei erantzuteko "berrikuntza" eskatu du sozialistak.