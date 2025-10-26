Episodios violentos
PNV acusa a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"

Iñigo Ansola PNV
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Euskal aberriaren aurka joko zikina" egitea eta "politikaren aurkakoaz" baliatzea egotzi dio EAJk EH Bilduri
author image

EITB

Última actualización

El presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado que los episodios violentos siempre están protagonizados por los mismos, y ha subrayado que quien no condena la violencia no es un político digno. “La violencia, el señalamiento y el odio no tienen cabida en nuestro país”, ha subrayado.

