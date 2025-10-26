La versión de Mazón sobre su actuación durante la DANA vuelve a tambalearse
En vísperas del primer aniversario de la DANA que asoló parte de la Comunitat Valenciana, la versión de Carlos Mazón sobre lo ocurrido aquel 29 de octubre vuelve a quedar en entredicho. Según ha publicado un diario valenciano, el president no se dirigió directamente a la sede de la Generalitat tras el largo almuerzo que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, tal y como había asegurado en su relato oficial.
De acuerdo con esa información, después de una comida que se prolongó durante casi cuatro horas, Mazón acompañó a Vilaplana dando un paseo hasta el aparcamiento donde la periodista tenía su coche. Fue entonces cuando, ya a pie, se encaminó hacia la Generalitat.
Estas nuevas informaciones contradicne su versión inicial, en la que el jefe del Consell afirmó que, al salir del restaurante, se dirigió de forma inmediata al Palau para seguir la evolución de la emergencia provocada por las lluvias torrenciales.
Precisamente esta semana, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que declare como testigo en la causa penal por la gestión de la DANA la propia Maribel Vilaplana, quien compartió mesa con Mazón aquel 29 de octubre. La jueza de Catarroja que instruye el caso la ha citado a declarar el próximo 3 de noviembre a las 9:30 horas.
La Audiencia considera que el testimonio de Vilaplana podría “ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación”.
La nueva revelación sobre los movimientos del president y la citación judicial de Vilaplana añaden presión al Consell, justo cuando se cumple un año de una de las jornadas más críticas para la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana.
