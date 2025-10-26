Valentziako Erkidegoa
Kolokan da berriro ere GOIDIAn izandako jokabideari buruzko Mazonen bertsioa

Valentziako hedabide batek xehetasun gehiago eman ditu urriaren 29an presidenteak izandako mugimenduei buruz. Bien bitartean, Auzitegiak deklaratzera deitu du harekin bazkaldu zuen kazetaria, lekuko gisa.

Carlos-Mazon-presidente-Generalitat-efe
Carlos Mazon, Generalitateko presidentea. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Valentziako Erkidegoa suntsitu zuen GOIDIAren urteurrenaren bezperan, Carlos Mazonen bertsioa zalantzan jarri da berriro ere. Izan ere, Valentziako hedabide batek ezeztatu egin du presidentea zuzenean joan izana Generalitateko egoitzara, Maribel Vilaplana kazetariarekin El Ventorro jatetxean izandako bazkari luzearen ostean.

Informazio berrien arabera, ia lau ordua iraun zuen bazkariaren ostean, Mazonek Vilaplana kazetariaren autoa zegoen aparkalekuraino paseatu zuen. Horren ostean, Generalitaterantz abiatu omen zen, oinez.

Hori horrela, informazio berriek ez dator bat Mazonen bertsioarekin. Generalitateko presidenteak azaldu zuen jatetxetik irten eta berehala abiatu zela Palaura, euri-jasek eragindako larrialdiaren bilakaera jarraitzeko.

Bien bitartean, Valentziako Probintzia Auzitegiko Bigarren Sekzioak deitu du Maribel Vilaplana lekuko gisa deklaratzera. Zehazki, azaroaren 3an, 09:30ean, deitu du epaileak deklaratzera.

Auzitegiaren ustez, Vilaplanaren testigantzak eskain ditzake "ikerketarako interesgarriak izan daitezkeen xehetasunak edo ñabardurak".

Presidentearen mugimenduei buruzko berriek eta kazetariaren zitazio judizialak presioa gehitu diote presidenteari, Valentziako GOIDIAren urteurrenaren bezperan.

Valentzia Erkidegoa Espainia Politika Hondamendi naturalak

