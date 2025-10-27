El Gobierno Vasco condena las pintadas contra Zupiria y pide a EH Bildu que actúe "con más claridad" sobre este tipo de comportamientos

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha tildado de "incomprensible" que en el año 2025 "aún estemos con estas cosas" [refiriéndose a las pintadas contra Zupiria]. Ha llamado a EH Bildu a tener en cuenta la "responsabilidad social" de los partidos políticos y mostrar una actitud "más clara". En una entrevista en Euskadi Irratia, ha señalado que "no se puede utilizar la violencia, ni justificarla, ni banalizarla, y el señalamiento también forma parte de la violencia". (Vídeo original en euskera)