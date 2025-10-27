Elkarrizketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan

18:00 - 20:00

Maria Ubarretxena, Euskadi Irratian.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri. Aitortu du Ertzaintzan, alor guztietan bezala, "hobetzeko tartea" dagoela beti, baina azpimarratu duenez, "ezin da indarkeria erabili, ez justifikatu, ez banalizatu, eta seinalamendua ere indarkeriaren parte da".

EAJ EH Bildu Politika Eusko Jaurlaritza Alderdi Politikoak

Albiste gehiago politika

Gehiago kargatu
Publizitatea
X