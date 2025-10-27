JxCat decidirá hoy si retira o no su apoyo a Sánchez
La dirección de JxCat decidirá hoy si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión.
Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio", el presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia), a la que él podrá asistir presencialmente para tomar una decisión al respecto.
En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez.
El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.
Esta última semana, JxCat también ha elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que lamentan el "bloqueo" parlamentario a "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".
El sábado, en su intervención en la convención municipalista de Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, evitó hacer referencia a la decisión de este lunes, aunque puso en preaviso a los alcaldes del partido: "Vienen momentos complicados", subrayó.
Una consulta a la militancia
Al parecer, encima de la mesa está la posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido, tal y como hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.
Está previsto que a las 17:00 horas JxCat ofrezca una rueda de prensa para informar sobre la reunión, si bien desde el partido no han aclarado quién comparecerá ante los medios.
En ese contexto, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que, si Junts retirara su apoyo al Gobierno español, debilitaría la posición del Ejecutivo pero tampoco implicaría su "caída mañana por la mañana".
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) ha criticado a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana".
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha animado a Junts y al resto de socios parlamentarios del Gobierno a dejar de apoyar a un PSOE que ve "rodeado de corrupción" y a contribuir así a devolver la voz a los españoles en las urnas.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su partido "no va a gastar ni un segundo" en hablar con Junts para negociar una hipotética moción de censura, ya que considera que los "separatistas están utilizando esta táctica para volver a tensionar y exprimir de nuevo" al Gobierno de España.
El PNV denuncia pintadas "intolerables" contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria
El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha dado a conocer las pintadas, añadiendo que “el silencio que las arropa es intolerable en una sociedad democrática”. Por la mañana, ha acusado a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"
Los familiares de 'Txiki' y Otaegi creen que el acto en el Congreso se queda corto
En vísperas del Día de las Víctimas de la Dictadura, este jueves se celebrará un coloquio entre los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos en el Congreso de los Diputados, quienes reflexionarán sobre los 50 años de la muerte de Franco y el significado histórico de aquellas últimas penas de muerte dictadas por el régimen.
La versión de Mazón sobre su actuación durante la DANA vuelve a tambalearse
Un diario valenciano revela nuevos detalles sobre los movimientos del president el 29 de octubre, mientras la Audiencia ordena que la periodista que comió con él declare como testigo el próximo 3 de noviembre.
Se plantea someter la decisión a la militancia en una consulta interna. El encuentro comenzará a las 10:00 horas con la previsión de que sea largo y que no comparecerán hasta las 17:00. En la reuníon que tendrá lugar en Perpiñán se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordará también las "acciones a emprender".
El Gobierno Vasco pide "no especular" sobre Sidenor y muestra su "máximo respeto" a la investigación
En una entrevista en Radio Euskadi, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, ha destacado que es fundamental "esperar" en relación a la investigación en curso. Asimismo, ha destacado la importancia del acuerdo de Talgo.
PNV acusa a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"
El presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado que los episodios violentos siempre están protagonizados por los mismos, y ha subrayado que quien no condena la violencia no es un político digno. “La violencia, el señalamiento y el odio no tienen cabida en nuestro país”, ha subrayado.
Bengoetxea anuncia que aumentará el presupuesto en vivienda y seguridad
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha destacado que el martes aprobarán "unos presupuestos muy pegados a la calle, a las prioridades de la gente".
Los partidos políticos vascos piden la renovación del Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario
En un contexto marcado por las negociaciones para la renovación del texto, los diferentes líderes políticos han aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre el futuro "renovado Estatuto".
El Congreso rendirá homenaje este jueves a 'Txiki' y Otaegi
Recordarán a los últimos fusilados del franquismo, con una mesa redonda donde dos escritores charlarán sobre estos episodios, con motivo del Día de las Víctimas de la Dictadura.