La alcaldesa de Azpeitia asegura que las pintadas contra Zupiria son "inaceptables" y no tienen cabida en el municipio

Nagore Alkorta ha mostrado en nombre del Ayuntamiento su solidaridad con las instituciones y representantes amenazados, "en este caso Bingen Zupiria"
Nagore Alkorta, en una foto de archivo.
Agencias | EITB

La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta (EH Bildu), ha mostrado su solidaridad con el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco y ha subrayado que las pintadas amenazantes que han aparecido este pasado domingo en Lasao son "inaceptables" y "no tienen cabida" en el municipio guipuzcoano.

Alkorta, a través de sus redes sociales, ha explicado que este pasado domingo por la mañana tuvieron conocimiento de las pintadas realizadas en Lasao. En las pintadas se puede leer "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" (Zupiria escucha en Euskadi pim, pam, pum).

La regidora de Azpeitia ha señalado que le ha trasladado personalmente al consejero de Seguridad y al "jefe de la oposición" que estas pintadas "son inaceptables y carecen de espacio en nuestro municipio".

En esa línea, ha mostrado su solidaridad con las instituciones y representantes institucionales que han sido amenazados, en este caso, con Bingen Zupiria. El Ayuntamiento de Azpeitia, en cuanto supo de las pintadas "ordenó su eliminación" y el mismo domingo fueron eliminadas.

El Gobierno Vasco condena las pintadas contra Zupiria y pide a EH Bildu que actúe "con más claridad" sobre este tipo de comportamientos

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha tildado de "incomprensible" que en el año 2025 "aún estemos con estas cosas" [refiriéndose a las pintadas contra Zupiria]. Ha llamado a EH Bildu a tener en cuenta la "responsabilidad social" de los partidos políticos  y mostrar una actitud "más clara". En una entrevista en Euskadi Irratia, ha señalado que "no se puede utilizar la violencia, ni justificarla, ni banalizarla, y el señalamiento también forma parte de la violencia". (Vídeo original en euskera)

