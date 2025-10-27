La alcaldesa de Azpeitia asegura que las pintadas contra Zupiria son "inaceptables" y no tienen cabida en el municipio
La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta (EH Bildu), ha mostrado su solidaridad con el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco y ha subrayado que las pintadas amenazantes que han aparecido este pasado domingo en Lasao son "inaceptables" y "no tienen cabida" en el municipio guipuzcoano.
Alkorta, a través de sus redes sociales, ha explicado que este pasado domingo por la mañana tuvieron conocimiento de las pintadas realizadas en Lasao. En las pintadas se puede leer "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" (Zupiria escucha en Euskadi pim, pam, pum).
La regidora de Azpeitia ha señalado que le ha trasladado personalmente al consejero de Seguridad y al "jefe de la oposición" que estas pintadas "son inaceptables y carecen de espacio en nuestro municipio".
En esa línea, ha mostrado su solidaridad con las instituciones y representantes institucionales que han sido amenazados, en este caso, con Bingen Zupiria. El Ayuntamiento de Azpeitia, en cuanto supo de las pintadas "ordenó su eliminación" y el mismo domingo fueron eliminadas.
