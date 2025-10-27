Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian
Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"
Azpeitiko alkate Nagore Alkortak (EH Bildu) elkartasuna adierazi dio Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuari, eta igandean Lasaon agertu ziren mehatxuzko pintaketak "onartezinak" direla eta herrian "lekurik ez" dutela azpimarratu du.
Alkortak sare sozialen bidez azaldu duenez, igande goizean izan zuten Lasaon egindako pintaketen berri. Pintaketek "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" zekarten idatzita.
Azpeitiko alkateak adierazi duenez, pintaketen berri izan orduko Segurtasun sailburuari eta "oposizioaren buruari" pertsonalki adierazi zien horiek "onartezinak" direla eta "ez dutela lekurik herrian".
Ildo horretan, elkartasuna adierazi die mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari". Halaber, azaldu duenez, Azpeitiko Udalak margoketen berri izan orduko "ezabatzeko agindua" eman zuen, eta igandean bertan kendu zituzten.
Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri. Aitortu du Ertzaintzan, alor guztietan bezala, "hobetzeko tartea" dagoela beti, baina azpimarratu duenez, "ezin da indarkeria erabili, ez justifikatu, ez banalizatu, eta seinalamendua ere indarkeriaren parte da".
Albiste izango dira: Juntsen erabakia, Urriko azken astelehena Gernikan eta Mileiren garaipena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Juntsen zuzendaritzak aho batez erabaki du Sanchez babesteari uztea
Baliteke alderdi barruan galdeketa egitea eta azken erabakia militanteen esku uztea. 17:00etan agerraldia egingo du Puigdemontek, zuzendaritzako kideak ondoan dituela.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren kontrako pintaketa “onartezinak” salatu ditu EAJk
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak eman du pintaketen berri. Goizean, "Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EH Bilduri.
Kolokan da berriro ere GOIDIa kudeatzeko jokabideari buruzko Mazonen bertsioa
Valentziako hedabide batek xehetasun gehiago eman ditu urriaren 29an presidenteak izandako mugimenduei buruz. Bien bitartean, Auzitegiak deklaratzera deitu du harekin bazkaldu zuen kazetaria, lekuko gisa.
'Txiki' eta Otaegiren senideek Kongresuko ekitaldia txiki geratzen dela uste dute
Aroa Moreno eta Roger Mateos idazleen solasaldia izango ostegunean Madrilgo Kongresuan, Diktaduraren Biktimen Egunaren bezperan. Francoren heriotzaren 50 urteei eta Erregimenak emandako azken heriotza-zigorren esanahi historikoari buruz hausnartzeko helburua izango du solasaldiak.
JxCat-ek astelehen honetan erabakiko du Sanchez babesteari utzi ala ez
Aukeren artean du Juntsek erabakia militanteen esku uztea, barne kontsulta baten bidez. Bilera 10:00etan hasiko da, eta aurreikuspenen arabera, luze joko du. 17:00ak arte ez dute agerraldirik iragarri. Batzar horretako eginkizunen artean dute Bruselako akordioaren balantzea egitea eta "burutu beharreko ekintzak" zehaztea.
Sidenorren inguruko "espekulaziorik ez" egiteko eskatu du Jaurlaritzak, eta "errespetu osoa" agertu dio ikerketari
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, abian dagoen ikerketari dagokionez “itxaron behar” dela nabarmendu du Ibone Bengoetxeak, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. Bestalde, Talgoren inguruko akordioaren garrantzia azpimarratu du.
"Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EAJk EH Bilduri
Indarkeriazko gertakarien atzean beti protagonista berdinak daudela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak, eta indarkeria gaitzesten ez duena ez dela "politikari duina" adierazi du. "Biolentziak ez dauka tokirik gure herrian. Bakea nahi dugu", gaineratu du.