Pintaketak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian

Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"

20250219203716_nagore-aranburu-azpeitia_
Nagore Alkorta, artxiboko argazki batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azpeitiko alkate Nagore Alkortak (EH Bildu) elkartasuna adierazi dio Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuari, eta igandean Lasaon agertu ziren mehatxuzko pintaketak "onartezinak" direla eta herrian "lekurik ez" dutela azpimarratu du.

Alkortak sare sozialen bidez azaldu duenez, igande goizean izan zuten Lasaon egindako pintaketen berri. Pintaketek "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" zekarten idatzita.

Azpeitiko alkateak adierazi duenez, pintaketen berri izan orduko Segurtasun sailburuari eta "oposizioaren buruari" pertsonalki adierazi zien horiek "onartezinak" direla eta "ez dutela lekurik herrian".

Ildo horretan, elkartasuna adierazi die mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari". Halaber, azaldu duenez, Azpeitiko Udalak margoketen berri izan orduko "ezabatzeko agindua" eman zuen, eta igandean bertan kendu zituzten.

Azpeitia EH Bildu EAJ Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Politika

Albiste gehiago politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan

Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri. Aitortu du Ertzaintzan, alor guztietan bezala, "hobetzeko tartea" dagoela beti, baina azpimarratu duenez, "ezin da indarkeria erabili, ez justifikatu, ez banalizatu, eta seinalamendua ere indarkeriaren parte da".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X