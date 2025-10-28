Presupuestos 2026
EH Bildu denuncia que el Gobierno Vasco ha ignorado sus propuestas para los presupuestos

El portavoz Pello Otxandiano ha afirmado en redes sociales que el Ejecutivo “no ha trabajado” este proyecto con ellos, siguiendo lo prometido por el consejero D’Anjou.
El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en rueda de prensa en Bilbao. EUROPA PRESS 24/6/2025
Pello Otxandiano en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
EITB

Última actualización

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha lamentado que el Gobierno Vasco "no ha dado respuesta" a las propuestas que su formación ha hecho para los presupuestos del 2026.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para el año que viene. El objetivo del Ejecutivo es aprobar el proyecto antes del 23 de diciembre, para lo que ha planificado que los consejeros comparezcan en las comisiones entre el 3 y el 6 de noviembre e iniciar después una ronda de contactos con los partidos. No obstante, EAJ/PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y no necesitan más apoyos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado en redes sociales que el “Gobierno Vasco se comprometió a trabajar” los presupuestos con los partidos “antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno”, y ha hecho referencia a unas declaraciones de junio del consejero D’Anjou: "A diferencia del año pasado, nos sentaremos con los grupos políticos antes del 28 de octubre".

En su publicación, Otxandiano ha asegurado que no se ha trabajado con EH Bildu y que las propuestas trasladadas al Gobierno Vasco “no han recibido respuesta”.

Entre ellas, ha mencionado la propuesta para crear el Fondo para la Promoción de Vivienda Pública, que EH Bildu ha presentado en el Parlamento vasco y también en las propuestas presupuestarias realizadas a PNV y PSE-EE.

El portavoz de EH Bildu ha concluido afirmando que "la credibilidad y la honestidad son indispensables para construir confianza política".

