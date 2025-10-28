2026RAKO AURREKONTUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bilduk salatu du Jaurlaritzak ez diela erantzun aurrekontuetarako egindako proposamenei

Pello Otxandiano bozeramaileak D'Anjou sailburuak ekainean egindako adierazpen batzuk gogorarazi ditu sare sozialen bidez, eta adierazi du ez duela hartutako "konpromisoa" bete.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en rueda de prensa en Bilbao. EUROPA PRESS 24/6/2025

Pello Otxandiano, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak salatu du Eusko Jaurlaritzak ez diela erantzunik eman haren alderdiak 2026ko aurrekontuetarako egin dituen proposamenei.

Gobernu Kontseiluak astearte honetan onartu du datorren urterako aurrekontuen proiektua. Jaurlaritzaren helburua aurrekontuak abenduaren 23a baino lehen onartzea da. Horretarako, sailburuek azaroaren 3tik 6ra batzordeetan agerraldia egingo dute, eta, ondoren, alderdiekin bilera-sorta bat hastea aurreikusi du. Hala ere, EAJk eta PSE-EEk gehiengo osoa dute, eta ez dute babes gehiagorik behar.

EH Bilduren bozeramaileak sare sozialetan gogorarazi duenez, "Eusko Jaurlaritzak 2026ko aurrekontu proiektua Gobernu Kontseiluan onartu aurretik alderdi politikoekin lantzeko konpromisoa hartu zuen", eta D'Anjou sailburuak egindako adierazpen batzuk aipatu ditu: "Iaz ez bezala, urriaren 28a baino lehen eseriko gara talde politikoekin".

Otxandianok ziurtatu du Jaurlaritzak ez duela "aurrekontu proiektua EH Bildurekin landu" eta Eusko Jaurlaritzari helarazitako proposamenek ez dutela "erantzunik jaso".

Horien artean, Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Funtsa sortzeko proposamena aipatu du. EH Bilduk Legebiltzarrean aurkeztu du eta EAJri eta PSE-EEri egindako aurrekontu-proposamenetan sartu duela aipatu du.

"Sinesgarritasuna eta zintzotasuna ezinbestekoak dira konfiantza politikoa eraikitzeko", ohartarazi du EH Bilduren bozeramaileak.

EH Bildu Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra EAEko Aurrekontuak 2024 Pello Otxandiano Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X