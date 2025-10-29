Carlos Mazón acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA pese a las peticiones de las familias

València acogerá esta tarde el funeral de Estado en memoria de las 237 personas que perdieron la vida en la DANA del 29 de octubre de 2024. El acto, concebido como un homenaje laico, se celebrará en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y reunirá a unas 800 personas, entre ellas las principales autoridades del país.

Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán la ceremonia, a la que también acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la mayoría de sus ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, y representantes de las altas instituciones del Estado. Durante el acto, tres familiares de víctimas intervendrán en nombre de todas ellas, y el rey ofrecerá un discurso en representación del Estado.

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han confirmado asimismo su asistencia al funeral, en el que estarán presentes la mayoría de los presidentes autonómicos, así como alcaldes de los municipios afectados por la catástrofe.

El homenaje incluirá la lectura de los nombres de las 237 víctimas y un minuto de silencio. Los reyes realizarán una ofrenda floral y se interpretarán piezas como El cant dels ocells y el Adagio del Concierto de Aranjuez.

Carlos Mazón ha reiterado que acudirá “con el máximo respeto y empatía hacia las víctimas”, según ha señalado la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero. La dirigente ha subrayado que será “un día complicadísimo” para los familiares y ha pedido “altura de miras y respeto absoluto al dolor de las víctimas”.

Pese a que algunas asociaciones de afectados han solicitado que Mazón no asistiera, al considerarlo “máximo responsable” de la gestión de la tragedia, el Consell ha defendido su presencia como una muestra de respeto institucional y cercanía.

Desde la medianoche, la Comunitat Valenciana ha vivido una jornada de luto oficial. Las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos como muestra de duelo por una catástrofe que ha dejado 229 víctimas en la región, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.