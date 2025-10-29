Carlos Mazon GOIDIaren biktimen hiletan izango da, familiek ez joatea eskatu dioten arren
Carlos Mazon Generalitateko presidenteak adierazi du "biktimekiko errespetu eta maitasun guztiarekin" izango dela Estatu hiletan, nahiz eta familia batzuek hori ez egiteko eskatu. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Chivite Nafarroako presidentea ere bertan izango dira.
Valentzian Estatu hileta egingo dute gaur arratsaldean, 2024ko urriaren 29ko GOIDIan hil ziren 237 pertsonen omenez. Omenaldi laiko gisa sortutako ekitaldia Arte eta Zientzien Hiriko Zientzien Museoan egingo da, eta 800 pertsona inguru bilduko ditu, tartean, Espainiako agintari nagusiak.
Felipe VI.a eta Letizia errege-erreginak izango dira ekitaldian, eta Pedro Sanchez Gobernuko presidentea, ministro gehienak, Kongresuko eta Senatuko presidenteak eta Estatuko erakunde gorenetako ordezkariak ere bertan izango dira.
Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Chivite Nafarroako presidenteak ere hiletara joango direla baieztatu dute. Bertan, autonomia erkidegoetako presidente gehienak eta hondamendiak kaltetutako udalerrietako alkateak egongo dira.
Omenaldian 237 biktimen izenak irakurriko dituzte eta minutu bateko isilunea egingo dute. Errege-erreginek lore-eskaintza egingo dute, eta El cant dels ocells eta Aranjuezko Kontzertuaren Adagio piezak interpretatuko dituzte.
Carlos Mazon "biktimekiko errespetu eta enpatia handiz" joango dela adierazi du Susana Camarero Consellen bozeramaileak. Buruzagiak azpimarratu du egun "oso zaila" izango dela senideentzat, eta "begirune handia eta biktimen minarekiko erabateko errespetua" eskatu ditu.
Kaltetuen elkarte batzuek Mazon ez bertaratzea eskatu duten arren, tragediaren kudeaketaren "arduradun nagusia" dela iritzita, Consellek defendatu du Mazon bertan egotea errespetu instituzionalaren eta gertutasunaren erakusgarri dela.
Gauerditik, Valentziako Erkidegoak dolu-eguna izan du. Banderak haga erdian daude eraikin publiko guztietan, eskualdean 229 biktima, Gaztela-Mantxan zazpi eta Andaluzian bat utzi dituen hondamendiaren oroigarri.
