Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean
Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik. Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da.
Donostian hasiko dira Mikel Zabalza omentzeko eta haren kasuari buruzko egia eskatzeko ekitaldiak
Gazte nafarra atxilotu eta haren gorpua agertu zeneko 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilbidea egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritatik. Azaroaren 30ean urteroko ekitaldia egingo dute Orbaizetan, Zabalzaren jaioterrian.
EH Bilduk salatu du Jaurlaritzak ez diela erantzun aurrekontuetarako egindako proposamenei
Pello Otxandiano bozeramaileak D'Anjou sailburuak ekainean egindako adierazpen batzuk gogorarazi ditu sare sozialen bidez, eta adierazi du ez duela hartutako "konpromisoa" bete.
Zertan datza Espainiako Gobernuak proposatutako Prozedura Kriminalaren Legearen erreforma?
Espainiako Gobernuak onartu du astearte honetan Prozedura Kriminalaren Lege proiektuari (Loecrim). “Hemeretzigarren mendeko eta Konstituzio-aurreko eredua gaindituz" prozesu penala modernizatzea du helburu erreforma mamitsuak.
Albiste izango dira: Juntsek PSOErekin hautsi du, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua eta GOIDIak urtebete
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Juntsen hausturaren ondoren, zer?
Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.
Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen
Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.
Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko
Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21erako deitu ditu haustekundeak.
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du
JxCaten zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpinyà hirian egindako bileran. Erabakia militanteek onartu beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.