Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean

18:00 - 20:00

GOIDIak urtebete

EITB

Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik.  Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da. 

