De la sintonía al choque: la bronca política, en el centro de la DANA

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean
author image

EITB

Última actualización

Se cumple un año de la tragedia que dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad de Valencia.  Aunque a primera hora de aquel fatídico 29 de octubre la previsión meterológica alertaba de fuertes lluvias, los protocolos fallaron y la magnitud de la tragedia desbordó todas las previsiones. La gestión de aquel día se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes en el cruce de acusaciones entre Gobierno español y PP. 

DANA Comunidad Valenciana Psoe Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo Política

