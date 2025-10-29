EH Bildu: "Respetamos la decisión de Junts, pero es necesario establecer una nueva hoja de ruta"
"¿Qué va a pasar a partir de ahora?, de momento sigue la legislatura y mientras la ventana de oportunidad siga abierta nosotros seguiremos trabajando, poniendo sobre la mesa tanto los intereses de Euskal Herria como los de la ciudadanía vasca", ha afirmado Gorka Elejabarrieta, senador de EH Bildu en Egun On.
Más noticias sobre política
Carlos Mazón: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"
En su declaración institucional con motivo del primer aniversario de la DANA de Valencia, el president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón ha anunciado que el 29 de octubre será el Día de Recuerdo a las Víctimas de la DANA, una jornada de luto oficial en toda la Comunidad Valenciana.
Carlos Mazón acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA pese a las peticiones de las familias
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que acudirá al funeral de Estado “con todo el respeto y afecto a las víctimas”, pese a las peticiones de algunas familias para que no lo hiciera. También asistirán el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta navarra, María Chivite.
De la sintonía al choque: la bronca política, en el centro de la DANA
Se cumple un año de la tragedia que dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad de Valencia. Aunque a primera hora de aquel fatídico 29 de octubre la previsión meterológica alertaba de fuertes lluvias, los protocolos fallaron y la magnitud de la tragedia desbordó todas las previsiones. La gestión de aquel día se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes en el cruce de acusaciones entre Gobierno español y PP.
San Sebastián abrirá los actos para recordar a Mikel Zabalza y reclamar la verdad sobre el caso
Con motivo del 40 aniversario de la aparición de su cadáver, un autobús realizará un recorrido por localidades de Hego Euskal Herria. El 30 de noviembre se celebrará en Orbaizeta el acto anual en su memoria.
EH Bildu denuncia que el Gobierno Vasco ha ignorado sus propuestas para los presupuestos
El portavoz Pello Otxandiano ha afirmado en redes sociales que el Ejecutivo “no ha trabajado” este proyecto con ellos, siguiendo lo prometido por el consejero D’Anjou.
¿En qué consiste la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesto por el Gobierno de España?
El Gobierno de España ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), una ambiciosa reforma que busca modernizar el proceso penal "superando el modelo decimonónico y preconstitucional".
Será noticia: Ruptura de Junts con el PSOE, proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco y un año de la DANA
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tras la ruptura de Junts, ¿ahora qué?
Desde Moncloa restan dramatismo y aseguran que "la mano sigue tendida", mientras el PNV advierte de que un Parlamento "sin mayorías ni presupuestos no es sostenible en el tiempo".
¿Negligencias en la gestión de la DANA? Las claves del proceso judicial
Estas son las claves de la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Valencia, por el fallecimiento de 229 personas a causa de la DANA en octubre de 2024.