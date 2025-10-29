EH Bildu: "Juntsen erabakia errespetatzen dugu; baina beharrezkoa da bide-orri berri bat ezartzea"
"Zer gertatuko da hemendik aurrera? Momentuz legealdiak jarraitzen ditu eta aukera-lehioak irekita jarraitzen duen bitartean guk lanean jarraituko dugu, Euskal Herria zein euskalherritarren interesak mahai gainean jartzen", adierazi du Gorka Elejabarrietak EH Bilduren senatariak Egun Onen.
Carlos Mazon: "Hainbat gauzak ez zuten espero bezala funtzionatu"
Urriak 29 GOIDIaren Biktimak Oroitzeko Eguna izendatu dutela iragarri du Carlos Mazon Valentziako presidenteak, Valentziako GOIDIaren lehen urteurrenaren harira egindako agerraldian.
Carlos Mazon GOIDIaren biktimen hiletan izango da, familiek ez joatea eskatu dioten arren
Carlos Mazon Generalitateko presidenteak adierazi du "biktimekiko errespetu eta maitasun guztiarekin" izango dela Estatu hiletan, nahiz eta familia batzuek hori ez egiteko eskatu. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Chivite Nafarroako presidentea ere bertan izango dira.
Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean
Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik. Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da.
Donostian hasiko dira Mikel Zabalza omentzeko eta haren kasuari buruzko egia eskatzeko ekitaldiak
Gazte nafarra atxilotu eta haren gorpua agertu zeneko 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilbidea egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritatik. Azaroaren 30ean urteroko ekitaldia egingo dute Orbaizetan, Zabalzaren jaioterrian.
EH Bilduk salatu du Jaurlaritzak ez diela erantzun aurrekontuetarako egindako proposamenei
Pello Otxandiano bozeramaileak D'Anjou sailburuak ekainean egindako adierazpen batzuk gogorarazi ditu sare sozialen bidez, eta adierazi du ez duela hartutako "konpromisoa" bete.
Zertan datza Espainiako Gobernuak proposatutako Prozedura Kriminalaren Legearen erreforma?
Espainiako Gobernuak onartu du astearte honetan Prozedura Kriminalaren Lege proiektuari (Loecrim). “Hemeretzigarren mendeko eta Konstituzio-aurreko eredua gaindituz" prozesu penala modernizatzea du helburu erreforma mamitsuak.
Albiste izango dira: Juntsek PSOErekin hautsi du, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua eta GOIDIak urtebete
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Juntsen hausturaren ondoren, zer?
Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.
Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen
Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.