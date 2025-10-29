ELKARRIZKETA EGUN ONEN
EH Bildu: "Juntsen erabakia errespetatzen dugu; baina beharrezkoa da bide-orri berri bat ezartzea"

"Zer gertatuko da hemendik aurrera? Momentuz legealdiak jarraitzen ditu eta aukera-lehioak irekita jarraitzen duen bitartean guk lanean jarraituko dugu, Euskal Herria zein euskalherritarren interesak mahai gainean jartzen", adierazi du Gorka Elejabarrietak EH Bilduren senatariak Egun Onen. 

Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean

Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik.  Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da. 

