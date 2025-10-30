Caso Koldo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez admite que haber cobrado en efectivo del PSOE, pero nunca por encima de mil euros

Pedro Sánchez en la comisión de investigación
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanchezek onartu du PSOEren eskudirutan kobratu izana, baina inoiz ez mila eurotik gora
author image

EITB

Última actualización

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', el presidente del Gobierno español ha asegurado que el PSOE "es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia".

Pedro Sánchez Gobierno de España Corrupción Política Partidos Políticos Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X