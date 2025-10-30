Koldo kasua
PSOEk eskudirutan ordaindu izana aitortu du Sanchezek, baina inoiz ez mila eurotik gora

Pedro Sánchez en la comisión de investigación
EITB

PSOEk "finantziazio garbia" duela aldarrikatu du Espainiako Gobernuko presidenteak, 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuan egindako batzordean

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Alderdi Politikoak Politika

