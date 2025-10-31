Asiron reivindica los "valores de convivencia" ante los "lamentables" incidentes en Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron ha reivindicado los "valores de convivencia" ante los "lamentables" incidentes ocurridos este jueves en la ciudad, y ha aseverado que "Pamplona es una ciudad de convivencia donde tenemos que tener sitio todos".



Asiron se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por los disturbios ocurridos a raíz del anuncio de un acto en el campus de la Universidad de Navarra de Vito Quiles, que no llegó a celebrarse, y los llamamientos a la protesta por esa convocatoria, que se saldaron con dos personas detenidas y cinco heridas.



Lo sucedido evidencia que "todavía hay quien pretende de alguna manera provocar y en segundo término que hay quien entra en las provocaciones".



En este contexto ha reivindicado "los valores de convivencia". "Mas que con las imágenes de ayer me quedo con la fotografía del 4 de julio de 2024, cuando cerca de 70 agentes de la ciudad nos manifestamos y posamos juntos para una fotografía importantísima desde mi punto de vista, para reivindicar la convivencia dentro de la ciudad", ha subrayado al respecto.