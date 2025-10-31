ISTILUAK IRUÑEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Asironek elkarbizitzaren balioak aldarrikatu ditu Iruñeko istilu "tamalgarrien" aurrean

Iruñeko alkatearen arabera, agerian gelditu da probokatu nahi duten pertsonak eta horien probokazioetan erortzen direnak daudela.  

Joseba Asiron sobre denuncia a Endika Alonso por UPN

Joseba Asiron, Iruñeko alkatea, artxiboko irudi batean. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Iruñean istiluak gertatu eta biharamunean, hiriaren "bizikidetza balioak" aldarrikatu ditu Joseba Asiron alkateak. Gertaturikoa "tamalgarria" izan dela nabarmendu du, eta Iruñean guztiek izan behar dutela tokia. 

Asiron horrela mintzatu da kazetarien aurrean, bart Iruñean izandako istiluen inguruan galdetu diotenean. Atzo bi atxilotu eta bost zauritu izan ziren, Vito Quiles asaldatzaile ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean deitutako ekitaldiaren aurkako istiluetan.

Alkatearen esanetan, agerian gelditu da oraindik badaudela, batetik, probokatu nahi duten pertsonak, eta, bestetik, horien probokazioetan erortzen direnak

Testuinguru horretan "bizikidetzaren balioak" aldarrikatu ditu.  "Atzoko irudiekin baino gehiago, 2024ko uztailaren 4ko argazkiarekin geratu naiz; izan ere, hiriko 70 agente inguruk manifestazioa egin genuen, eta elkarrekin argazkia atera genuena hiriko bizikidetza aldarrikatzeko", azpimarratu du.

18:00 - 20:00
Ultraeskuina Joseba Asiron Iruñea Nafarroako Unibertsitatea Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X