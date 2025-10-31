Universidad de Navarra
La Delegación del Gobierno en Navarra desdice a Vito Quiles y niega que la Policía influyera en la decisión final de suspender el acto

Desmiente que la Policía hubiera señalado "que no podía garantizar la seguridad en el acto previsto en la Universidad de Navarra", así como que la Policía Nacional se haya incautado de cuchillos y navajas en autobuses procedentes de Bilbao
Agentes de la Policía Nacional., este jueves en Pamplona.
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuaren Delagazioak Vito Quiles gezurtatu du eta ekitaldia bertan behera uzteko azken erabakian eraginik izan zuenik ukatu du
EITB

La Delegación del Gobierno en Navarra ha desmentido mediante un comunicado varias afirmaciones que el agitador ultra Vito Quiles había realizado en la red social X para jutsificar la suspensión del acto que pretendía protagonizar este jueves en la Universidad de Navarra. 

"Previa consulta con la Jefatura Superior de Policía de Navarra", desmiente en primer lugar que la Policia nacional hubiera señalado "que no podía garantizar la seguridad en el acto previsto en la Universidad de Navarra".  Añade que "es falso que Policía Nacional se haya incautado de cuchillos y navajas en autobuses procedentes de Bilbao" y niega que la Policía Nacional haya influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto. 

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia.

 

 

Disturbios en Pamplona por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido
Navarra Pamplona Universidad de Navarra Ultraderecha Política

