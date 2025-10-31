Nafarroako Unibertsitatea
Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzak Vito Quiles gezurtatu du, eta ekitaldia bertan behera uzteko azken erabakian Poliziak eraginik izan zuenik ukatu

Poliziak "Nafarroako Unibertsitatean aurreikusitako ekitaldian ezin zuela segurtasuna bermatu" adierazi izana gezurtatu du, baita Polizia Nazionalak Bilbotik zetozen autobusetan aiztoak eta labanak konfiskatu izana ere.

Polizia Nazionaleko agenteak, ostegun honetan, Iruñean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzak gezurtatu egin ditu, ohar baten bidez, Vito Quiles ekintzaile ultrak X sare sozialean ostegun honetan Nafarroako Unibertsitatean egin nahi zuen ekitaldia bertan behera utzi izana argudiatzeko egindako adierazpenak.

"Nafarroako Poliziaren Buruzagitza Nagusiari kontsulta egin ondoren", lehenik eta behin gezurtatu du Polizia Nazionalak adierazi zuenik  "ezin zuela segurtasuna bermatu Nafarroako Unibertsitatean aurreikusitako ekitaldian". Gaineratu duenez, "gezurra da Polizia Nazionalak aiztoak eta labanak konfiskatu dituela Bilbotik zetozen autobusetan", eta ukatu egin du Polizia Nazionalak eragina izan duenik ekitaldia egiteari edo ez egiteari buruzko azken erabakian.

Bestalde, Alicia Echeverria Espainiako Gobernuak Nafarroan duen ordezkariak gaitzetsi egin ditu Iruñean izandako istiluak, eta elkarbizitzarako deia egin du.

Istiluak Iruñean, Vito Quilesek deitutako ekitaldiagatik, nahiz eta bertan behera geratu
Nafarroa Iruñea Nafarroako Unibertsitatea Ultraeskuina Politika

