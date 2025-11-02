ENTREVISTA
Vivienda, una de las prioridades del alcalde donostiarra para que los jóvenes no tengan que irse de la ciudad

Jon Insausti Donostiako alkatea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza, Donostiako alkatearen lehentasunetako bat, gazteak hiritik joan behar ez izateko
author image

EITB

Última actualización

EITB ha entrevistado a Jon Insausti Maisterrena tras la toma de posesión del bastón de mando de Donostia-San Sebastián. Se ha referido a los principales retos de esta legislatura, como la vivienda, la seguridad o el turismo sostenible, además de recordar el momento en el que tuvo conocimiento de su designación.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Turismo Euskadi Parte Vieja Donostiarra Partidos Políticos Vivienda Jóvenes Ertzaintza Política

