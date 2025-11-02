ELKARRIZKETA
Etxebizitza, Donostiako alkatearen lehentasunetako bat gazteek hiritik joan behar ez izateko

Jon Insausti Donostiako alkatea
18:00 - 20:00
EITB

EITBk Jon Insausti Maisterrena elkarrizketatu du, Donostiako aginte makila hartu ostean. Legealdi honetako erronka nagusiak izan ditu hizpide solasaldian: etxebizitza, segurtasuna eta turismo jasangarria, besteak beste. Horrez gain, izendapenaren berri nola izan zuen esan digu.

