Lander Martínez: "Vemos carencias en el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para el 2026"

Lander Martínez. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuan gabeziak ikusten ditugu"

El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha señalado que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Vasco para el año 2026 es "continuista". "Por ello, partimos de un punto difícil, pero eso no va a evitar que nos sentemos a la mesa y traigamos nuestras propuestas", ha añadido Martínez.

