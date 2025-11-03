2026RAKO AURREKONTUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuan gabeziak ikusten ditugu"

Lander Martinez
18:00 - 20:00
Lander Martinez. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako aurrekontu-proiektua "kontinuista" da. "Hori dela eta, badakigu abiapuntua zaila dela, baina horrek ez du saihestuko negoziazo-mahaian esertzea eta gure proposamenak ekartzea", gaineratu du Martinezek.

EAEko Aurrekontuak 2025 Lander Martinez Hierro Sumar Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X