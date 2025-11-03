Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuan gabeziak ikusten ditugu"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako aurrekontu-proiektua "kontinuista" da. "Hori dela eta, badakigu abiapuntua zaila dela, baina horrek ez du saihestuko negoziazo-mahaian esertzea eta gure proposamenak ekartzea", gaineratu du Martinezek.
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen Goidiaren eguneko bazkarian eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Bikitimek gezurretan aritzea leporatu diote Mazoni, eta Gobernuak dioenez, "eskaera bakar bati ere ez dio ezezkorik eman"
Carlos Mazonek Valentziako Generalitateko preseidente bezala dimititu izanak berehala eragin du erreakzio eta erantzun soka luzea, bai biktimena, bai arlo politikoko eragileena.
Estatuko fiskal nagusiak epaiketan ukatu egin du Ayusoren bikotekidearen inguruko informazioa filtratu izana
Alvaro Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla salatu du Estatuko abokatu nagusiak, tartean, errugabetasun printzipioa. Estatuko fiskal nagusiak 6 urte arteko kartzela-zigor eskaerari eta 12 urteko inhabilitazio eskaerari egin beharko die aurre.
Carlos Mazonen dimisioak utzitako titularrak: "Laguntza nahi genuen, eskatu genuen, eta ez genuen inoiz jaso"
Generalitateko presidenteak dimisioa eman du GOIDIak 229 hildako utzi eta urtebetera, susperraldia "ondo bideratuta" dagoela eta Erkidegoak "garai berri bat" behar duela iritzita.
Jose Angel Agirrebengoa Nafarroako EAJko presidente ohia zendu da
Igande honetan hil da, gaixotasun luze baten ondorioz, Napar Buru Batzarreko presidentea ohia.
Mazonen GOIDI politikoa
2024ko urriaren 29an aurreikuspen okerra egin zuen Carlos Mazon Valentziako presidenteak. Erantzukizun osoa Espainiako Gobernuaren gain jartzen saiatu zen, eta arratsalde beltza zertan eman zuen ezkutatu zuen, bertsioa sarritan aldatuz.
Abalos ministro ohia epaitzea proposatu du 'Koldo' auziaren epaileak, talde kriminala egotzita
Leopoldo Puente Goreneko Zigor Salako magistratuak prozedura laburtuko autoa plazaratu du Garraio ministro ohiaren aurka, covid pandemian musukoak salerosteko kontratu irregularrak egitea leporatuta. Funtzionario-eroskeria, erakunde kriminaleko kide izatea, eragimen-trafikoa eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzi dizkiote ministro ohiari.
Mazonek dimisioa eman du: "Ezin dut gehiago"
Hala ere, Valentziako Gorteetan diputatu izaten jarraituko du eta ez ditu hauteskunde autonomikoak aurreratuko. Valentziako Gorteetan gehiengoa duten PPri eta Voxi ardura politikoa eskatu die presidente berria lehenbailehen aukeratzeko, eta, bien bitartean, jarduneko presidente izango da.
Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.