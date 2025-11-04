Bizkaia
Puente reafirma su intención de suprimir 24 pasos a nivel en Zalla tras el último arrollamiento mortal

El ministro ha reconocido que este municipio es el que "más pasos a nivel" tiene de la Comunidad Autónoma Vasca, y puede que "de toda la red ferroviaria española", con hasta 34 pasos a nivel.
La semana pasada, un tren arrolló a una furgoneta de reparto en un paso a nivel de Zalla.
Agencias | EITB

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reafirmado desde el Senado la intención del Gobierno español de suprimir hasta 24 pasos a nivel en Zalla (Bizkaia) tras el arrollamiento mortal de una persona la pasada semana en este municipio, aunque ha precisado que "el problema no es fácil de resolver".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Puente ha aprovechado una pregunta del senador del PNV Igotz López sobre este asunto para expresar sus "condolencias" a los familiares de la víctima del arrollamiento de la pasada semana en el paso a nivel de Zalla, el conductor de una furgoneta que fue arrollada por el tren.

El ministro ha reconocido que este municipio es el que "más pasos a nivel" tiene de la Comunidad Autónoma Vasca, y se atreve a decir que "de toda la red ferroviaria española", con hasta 34 pasos a nivel.

Por ello, ha recordado que el año pasado se aprobó el estudio informativo para la supresión de 12 de esos 34 pasos a nivel, y ahora se está trabajando en los proyectos para suprimir otros 12 pasos a nivel.

"La solución no es sencilla. Si lo fuera, no habría llegado hasta nuestros días y no se habría perpetuado durante décadas en ese entorno. Es evidente que el problema no es fácil de resolver porque para realizar la variante han sido necesarias autorizaciones ambientales en la medida en que la solución afecta a un río", ha explicado.

En cualquier caso, ha celebrado que ya se ha adjudicado el proyecto por más de 1,4 millones de euros y ha garantizado que el Ministerio se pondrá "manos a la obra" en cuanto puedan para "resolver este problema".

Los vecinos y vecinas de Zalla, entre la preocupación y la indignación por la inseguridad en los pasos a nivel
