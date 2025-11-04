Bizkaia
Puentek berretsi egin du Zallan 24 trenbide-pasagune kentzeko asmoa, azken harrapaketa hilgarriaren ostean

Ministroak aitortu duenez, udalerri hori da Euskal Autonomia Erkidegoan "trenbide-pasagune gehien" dituena, eta baliteke "Espainiako trenbide-sare osokoa" izatea ere, 34 trenbide-pasagune baititu.

Joan den astean, tren batek furgoneta bat harrapatu zuen.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Oscar Puente Espainiako Gobernuko Garraio eta Hiri Mugikortasuneko ministroak berretsi egin du Espainiako Gobernuak 24 trenbide-pasagune kentzeko asmoa duela Zallan (Bizkaia). Hala adierazi du joan den astean tren batek furgoneta bat aurretik eramanda pertsona hil ondoren, baina zehaztu du "arazoa ez dela konpontzen erraza".

Senatuko kontrol saioan, Igotz Lopez EAJko senatariak gai horri buruz egindako galdera bat aprobetxatu du Puentek, joan den astean Zallako trenbide-pasagunean trenak harrapatu zuen biktimaren senideei "doluminak" emateko.

Ministroak onartu du udalerri hori dela Euskal Autonomia Erkidegoan "trenbide-pasagune gehien" dituena, eta "Espainiako trenbide-sare osokoa" ere badela esatera ausartu da, 34 trenbide-pasagune baititu.

Horregatik, gogoratu du iaz 34 trenbide-pasagune horietatik 12 kentzeko informazio-azterlana onartu zela, eta orain beste 12 kentzeko proiektuak lantzen ari direla.

"Konponbidea ez da erraza. Hala balitz, ez zatekeen gaur egunera arte iritsiko, eta ez zatekeen hamarkada askotan ingurune horretan betikotuko. Argi dago arazoa ez dela erraz konpontzen, saihesbidea egiteko ingurumen baimenak behar izan direlako, konponbideak ibai bati eragiten dion neurrian", azaldu du.

Nolanahi ere, proiektua 1,4 milioi euroren truke esleitu dela ospatu du, eta bermatu du Ministerioak "lanari" ekingo diola "arazoa konpontzeko".

Zallako bizilagunak kezkatuta eta haserretuta, trenbide-pasaguneengatik
Zalla Trenen Istripuak Bizkaia Espainiako gobernua Politika

