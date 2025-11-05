Deporte
El lehendakari Pradales llama a una “activación social” para dar un paso más en la oficialidad de las selecciones vascas

Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak "gizartea aktibatzeko" deia egin du, euskal selekzioen ofizialtasunean beste urrats bat emateko
EITB

El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido esta tarde con los presidentes de 41 de las federaciones deportivas vascas. En el encuentro, han hablado de cómo promocionar la oficialidad de esas selecciones para reforzar la proyección internacional de Euskadi, y, entre otros, Pradales ha asegurado que "el partido" de la oficialidad "no se juega solo en los despachos, sino también en el terreno de la motivación y la activación social".

