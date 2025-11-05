Kirola
Pradales lehendakariak "gizartea aktibatzeko" deia egin du, euskal selekzioen ofizialtasunean beste urrats bat emateko

18:00 - 20:00


EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria 41 euskal kirol federaziotako presidenteekin bildu da gaur arratsaldean. Bileran, selekzio horien ofizialtasuna sustatzeko moduaz hitz egin dute, Euskadiren nazioarteko proiekzioa indartzeko. Besteak beste, Pradalesek ziurtatu du ofizialtasunaren "partida ez dela bulegoetan bakarrik jokatzen”, eta motibazioaren eta aktibazio sozialaren beharra aldarrikatu du.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

