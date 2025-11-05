Pradales lehendakariak "gizartea aktibatzeko" deia egin du, euskal selekzioen ofizialtasunean beste urrats bat emateko
Imanol Pradales lehendakaria 41 euskal kirol federaziotako presidenteekin bildu da gaur arratsaldean. Bileran, selekzio horien ofizialtasuna sustatzeko moduaz hitz egin dute, Euskadiren nazioarteko proiekzioa indartzeko. Besteak beste, Pradalesek ziurtatu du ofizialtasunaren "partida ez dela bulegoetan bakarrik jokatzen”, eta motibazioaren eta aktibazio sozialaren beharra aldarrikatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Delituen gorakada eta segurtasunaren pertzepzioaz aritu dira Bilbon, Basque Segurtasun Foroan
Segurtasun mota guztiei buruz hizketan aritu dira dinamika partehartzaile batean 50 eragile inguru, Bilboko alkatea eta Segurtasun sailburua buru izan dituen ekitaldian. Gizartearen sentimentuak kontutan hartuz egin behar den lana dela azpimarratu du Juan Mari Aburtok. Bingen Zupiriaren ustez, berriz, alderdi politiko batzuk nahita nahasten dituzte segurtasuna eta migrazioa. Eztabaidari heldu eta modu gardenean aurre egiteko beharra nabarmendu du.
Burujabetza handiagoa eta herritarren eskubideen bermea aldarrikatu ditu Gure Esku-k
Plataformak gogoratu du gaur 92 urte bete direla autonomia estatutuari buruzko erreferendumetik, eta zortzi Getxon herri-galdeketa egin zenetik.
Hainbat kazetarik ziurtatu dute fiskalak baino lehenago zutela informazioa: "Ez dit inoiz paperik pasatu"
Fiskal nagusiaren aurkako epaiketaren hirugarren eguna PSOEko Juan Lobato eta Pilar Sanchez Aceraren deklarazioekin hasi da. Biek ala biek adierazi dute epaiketako gaia den mezuaren irudi bat jaso zutela eta ez dakitela nondik etorri zen. Ondoren deklaratu duten kazetariek sekretu profesionalerako eskubideari heldu diote.
Ertzaintzak Ernairen aurka ezarritako isunak baliogabetu edo nabarmen murriztu ditu Gasteizko epaitegi batek
Arrazoia eman diote gazte antolakundeari: Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen espetxeratzeen aurka 2023an egindako protestak guztiz zilegiak izan ziren zirela esan dio ebazpenak, baimendu gabeko mobilizazioak izan baziren ere.
Lehendakariak erantzun dio Bengoetxeari: "Lehendabizi, Perez Iglesias sailburuarekin biltzea da egokiena"
Bere aldetik, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua minduta agertu da, EHUko errektoreak lehendakariarekin bilera eskatu duelako, sailburua aintzat hartu gabe. "Ez da lagunak egiteko modurik onena", esan du.
Anduezak salatu du EAJk ez duela PSE-EErekin adostu Madrilera igorritako transferentzien dokumentua
PSE-EEren eta EAJren artean, beste talka bat. Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du transferentzien dokumentua aldebakarrez landu zutela jeltzaleek, EAJren interesak defendatzeko.
EHUk eta Eusko Jaurlaritzak Zientziaren Asteari hasiera eman diote, elkarri eskerrak emanez
Ekitaldia unibertsitate publikoaren finantziazioak eragindako tentsioaren ostean iritsi da, baina bi erakundeek lankidetza eta elkarrekiko errespetua eskatu dute.
Covite: "Euskadin eta Nafarroan dagoen erradikalizazio biolentoa arazo oso larria da"
Consuelo Ordoñez Coviteren presidenteak "beldurgarritzat" jo ditu joan den astean Nafarroako Unibertsitateko campusean izandako istiluak, eta horrelakoen aurrean "zigor administratiboak" jartzea defendatu du.
Kamerek Javier Arenas Senatuko bere eserlekuan zigarro elektronikoa erretzen harrapatu dute, baina berak ukatu egin du
Senatuko kontrol saioan gertatu da, Enrique Ruiz Escudero PPren senatariak Monica Garcia ministroari galdera bat egin dionean. Monica Garcia erantzuten ari zela, Javier Arenasek zigarro elektronikoa atera du poltsikotik, eta "erre" egin du. Ondoan zuen alderdikideak ohartarazi du kameraren planoan agertzen zela.