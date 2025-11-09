MADRID
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

La víspera también tuvo que suspender otro acto, su participación en el congreso del PP en Andalucía, también por “una leve indisposición”. Ya ha recibido el alta. El viernes se conoció que la Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento de González Amador, pareja de Ayuso, por fraude fiscal.

Ayuso Madrid indisposición misa Almudena
Isabel Díaz Ayuso a su llegada a la eucaristía por la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" zegoelako
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado este domingo en ambulancia la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, "por una leve indisposición", según fuentes del Gobierno regional.

También por "una leve indisposición", Díaz Ayuso canceló ayer sábado su participación en el congreso del PP de Andalucía.

A su llegada a la misa por la festividad de la Almudena, Ayuso ha hecho declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que iba a pedirle a la Virgen: "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas", pero minutos después ha tenido que abandonar la celebración.

En un primer momento, la presidenta madrileña ha sido atendida por el Summa 112 unos instantes y después ha sido trasladada en ambulancia.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han informado de que ya ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras haber sufrido una bajada de tensión a consecuencia de la fuerte gastroenteritis.

Está previsto que recupere su agenda pública este martes.

Precisamente, esta semana su pareja, Alberto González Amado, ha sido protagonista en tribunales. Por un lado, a principios de semana declaró en el juicio que se lleva contra el Fiscal General del Estado por revelación de secretos, y por otro lado, el viernes la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su procesamientopor un delito de fraude fiscal y otro de falsificación documental.

Madrid España Política

Te puede interesar

AME6410. BELÉM (BRASIL), 07/11/2025.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla durante la cumbre de líderes de la COP30 este viernes, en el Centro de Convenciones Hangar en Belém (Brasil). Sánchez anunció una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas. EFE/ Antonio Lacerda
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Sánchez apuesta por la continuidad del Gobierno español hasta 2027

Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30, ha asegurado que se toma "muy en serio" a Junts, pero a apostado por acabar la legislatura, algo que "merece la pena el esfuerzo", ya que según ha recalcado ""España está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años"  Sáchez ha ratificado que el Gobierno presentará un proyecto de presupuesto para 2026, pero ha afirmado que, con nuevas cuentas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".
Ibone Bengoetxea
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Según el Gobierno Vasco, el 35 % de las instituciones públicas no cumple de forma "efectiva" el índice de acreditación en euskera

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha informado de que en un 35 % de las instituciones de Euskadi "no se ha acreditado efectivamente" el índice de acreditación lingüística en euskera, y frente a la denuncia del PP sobre "la discriminación de los castellano hablantes", ha señalado que el hecho de que ese partido que no se muestre "nada preocupado" por esta cifra, "retrata" a los "populares".
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El lehendakari destaca que la izquierda abertzale "está virando", pero que "tiene una enorme deuda ética con la sociedad vasca"

Amaia Martínez, portavoz de VOX, ha preguntado por el protagonismo de la izquierda abertzale en la política vasca, a lo que el lehendakari ha respondido que la izquierda abertzale ha acabado viniendo al sistema institucional, pese a que todavía tiene una deuda ética tremenda con la sociedad vasca, y ha defendido su gobierno de coalición con el PSE. 

Cargar más
Publicidad
X