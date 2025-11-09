La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado este domingo en ambulancia la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, "por una leve indisposición", según fuentes del Gobierno regional.

También por "una leve indisposición", Díaz Ayuso canceló ayer sábado su participación en el congreso del PP de Andalucía.

A su llegada a la misa por la festividad de la Almudena, Ayuso ha hecho declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que iba a pedirle a la Virgen: "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas", pero minutos después ha tenido que abandonar la celebración.

En un primer momento, la presidenta madrileña ha sido atendida por el Summa 112 unos instantes y después ha sido trasladada en ambulancia.



Fuentes de la Comunidad de Madrid han informado de que ya ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras haber sufrido una bajada de tensión a consecuencia de la fuerte gastroenteritis.

Está previsto que recupere su agenda pública este martes.

Precisamente, esta semana su pareja, Alberto González Amado, ha sido protagonista en tribunales. Por un lado, a principios de semana declaró en el juicio que se lleva contra el Fiscal General del Estado por revelación de secretos, y por otro lado, el viernes la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su procesamientopor un delito de fraude fiscal y otro de falsificación documental.