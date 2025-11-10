DÍA DE LA MEMORIA
El lehendakari Pradales aboga por transmitir a los jóvenes que "la violencia no tiene cabida"

En el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, el lehendakari ha centrado parte de su intervención en la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de desterrar la violencia y de que "la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores".

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
Euskaraz irakurri: “Indarkeriak ez duela lekurik” gazteei transmititzeko beharra nabarmendu du Pradales lehendakariak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por transmitir a los jóvenes que no conocieron "los tiempos oscuros" del terrorismo y la violencia policial ilícita en Euskadi que "la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo aporta un sufrimiento infinito".

Pradales ha presidido este lunes el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria.

El lehendakari ha centrado parte de su intervención en la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de desterrar de la violencia y de que "la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores".

"Basta con repasar algunos acontecimientos de los últimos meses en Euskadi para comprobar que queda mucho camino por recorrer y que el riesgo de retroceso existe", ha alertado Pradales, que cree que la democracia cuenta con "resortes para blindarse ante los extremismos, los populismos y la intolerancia sin recurrir a la violencia".

Es necesario fortalecer los valores democráticos y recordar "el impacto de la violencia y de quienes la jalearon, pero también el coraje cívico de una parte mayoritaria de la sociedad que salió a la calle a defender la paz".

Aunque no se puede cambiar el pasado sí es posible "aliviar el sufrimiento" de quienes han padecido violencia o "al menos no aumentarlo", ha continuado el lehendakari, que ha añadido: "Está en nuestra mano fijar las bases de la convivencia, deslegitimar la violencia y reconocer a todas las víctimas".

Para ello es necesario "alimentar cada día la memoria" y que esta sea "honesta y constructiva", que "reconozca sin tibieza que el dolor causado por todas las formas de violencia es injusto" y que se una memoria "terapéutica, que busque la empatía con todas las víctimas".

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha abogado por su parte porque las víctimas de la violencia "no sean también víctimas del olvido".

El acto ha contado con la presencia de más de 50 víctimas del terrorismo -ETA, GAL y grupos de extrema derecha- y de la violencia policial y tres de ellas (Maixabel Lasa, Amelia Machimbarrena e Ixone Fernández) han participado en un coloquio dirigido por la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno vasco, Ainhoa Zugasti.

Parlamento Vasco

El Parlamento Vasco  también ha conmemorado este lunes el Día de la Memoria con un acto al que han asistido su presidenta, Bakartxo Tejeria; el lehendakari, Imanol Pradales, y parlamentarios de todos los grupos salvo de PP y Vox. 

El acto en recuerdo de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos ha tenido lugar, como en años anteriores, delante de la escultura 'Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de medianoche' de homenaje a las víctimas, situada a la entrada de la Cámara autonómica, y ha consistido en un minuto de silencio y en una ofrenda floral.

Lore eskaintza Legebiltzarrean
Etxerat

Poco antes del acto organizado por el Parlamento, familiares de presos de ETA convocados por Etxerat se han concentrado en las inmediaciones de la Cámara autonómica para reclamar el "reconocimiento oficial" como víctimas a las 16 personas fallecidas en accidentes de tráfico al desplazarse a visitar a sus allegados en cárceles fuera de Euskal Herria. 

Durante la concentración, que ha contado con el apoyo de EH Bildu, la portavoz de Etxerat, Naroa Hernández, ha pedido "voluntad" a instituciones y partidos para que utilicen todas las herramientas que tienen entre manos para ahondar en el reconocimiento institucional" de estas personas.

etxerat memoria eguna

Partido Popular

Por su parte, el PP ha celebrado su propio acto, en el que su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, ha señalado que su partido mantiene la exigencia ética, "sin diluir" con los que apoyaron el terrorismo.

En el monumento a las víctimas del terrorismo, en Vitoria-Gasteiz, el PP ha realizado una ofrenda floral y guardado un minuto de silencio, antes del acto político, en el que De Andrés ha reivindicado la exigencia ética hacia los que apoyaron el terrorismo, "sin diluirse con otras violencias, otras circunstancias que son completamente distintas".

javier de andres memoria eguna

Concentración unitaria en San Sebastián

En San Sebastián han a  las víctimas del terrorismo  con una concentración en la que han participado concejales de todos los partidos con representación municipal y que, como ha venido sucediendo otros años, ha contado con la presencia de ediles del PP.

Con el acalde, Jon Insausti, a la cabeza, representantes del PNV, PSE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han acudido a la concentración. El acto ha tenido lugar a las 13:00 horas y ha consistido en una ofrenda floral en el monolito en recuerdo de las víctimas del terrorismo situado en los jardines de Aldedi Eder de la capital guipuzcoana.

memoria eguna donostia udala
Imanol Pradales Gobierno Vasco Memoria Histórica Titulares de Hoy Política

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
