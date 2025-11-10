El lehendakari Pradales aboga por transmitir a los jóvenes que "la violencia no tiene cabida"
En el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, el lehendakari ha centrado parte de su intervención en la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de desterrar la violencia y de que "la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores".
El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por transmitir a los jóvenes que no conocieron "los tiempos oscuros" del terrorismo y la violencia policial ilícita en Euskadi que "la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo aporta un sufrimiento infinito".
Pradales ha presidido este lunes el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria.
El lehendakari ha centrado parte de su intervención en la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de desterrar de la violencia y de que "la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores".
"Basta con repasar algunos acontecimientos de los últimos meses en Euskadi para comprobar que queda mucho camino por recorrer y que el riesgo de retroceso existe", ha alertado Pradales, que cree que la democracia cuenta con "resortes para blindarse ante los extremismos, los populismos y la intolerancia sin recurrir a la violencia".
Es necesario fortalecer los valores democráticos y recordar "el impacto de la violencia y de quienes la jalearon, pero también el coraje cívico de una parte mayoritaria de la sociedad que salió a la calle a defender la paz".
Aunque no se puede cambiar el pasado sí es posible "aliviar el sufrimiento" de quienes han padecido violencia o "al menos no aumentarlo", ha continuado el lehendakari, que ha añadido: "Está en nuestra mano fijar las bases de la convivencia, deslegitimar la violencia y reconocer a todas las víctimas".
Para ello es necesario "alimentar cada día la memoria" y que esta sea "honesta y constructiva", que "reconozca sin tibieza que el dolor causado por todas las formas de violencia es injusto" y que se una memoria "terapéutica, que busque la empatía con todas las víctimas".
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha abogado por su parte porque las víctimas de la violencia "no sean también víctimas del olvido".
El acto ha contado con la presencia de más de 50 víctimas del terrorismo -ETA, GAL y grupos de extrema derecha- y de la violencia policial y tres de ellas (Maixabel Lasa, Amelia Machimbarrena e Ixone Fernández) han participado en un coloquio dirigido por la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno vasco, Ainhoa Zugasti.
Parlamento Vasco
El Parlamento Vasco también ha conmemorado este lunes el Día de la Memoria con un acto al que han asistido su presidenta, Bakartxo Tejeria; el lehendakari, Imanol Pradales, y parlamentarios de todos los grupos salvo de PP y Vox.
El acto en recuerdo de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos ha tenido lugar, como en años anteriores, delante de la escultura 'Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de medianoche' de homenaje a las víctimas, situada a la entrada de la Cámara autonómica, y ha consistido en un minuto de silencio y en una ofrenda floral.
Etxerat
Poco antes del acto organizado por el Parlamento, familiares de presos de ETA convocados por Etxerat se han concentrado en las inmediaciones de la Cámara autonómica para reclamar el "reconocimiento oficial" como víctimas a las 16 personas fallecidas en accidentes de tráfico al desplazarse a visitar a sus allegados en cárceles fuera de Euskal Herria.
Durante la concentración, que ha contado con el apoyo de EH Bildu, la portavoz de Etxerat, Naroa Hernández, ha pedido "voluntad" a instituciones y partidos para que utilicen todas las herramientas que tienen entre manos para ahondar en el reconocimiento institucional" de estas personas.
Partido Popular
Por su parte, el PP ha celebrado su propio acto, en el que su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, ha señalado que su partido mantiene la exigencia ética, "sin diluir" con los que apoyaron el terrorismo.
En el monumento a las víctimas del terrorismo, en Vitoria-Gasteiz, el PP ha realizado una ofrenda floral y guardado un minuto de silencio, antes del acto político, en el que De Andrés ha reivindicado la exigencia ética hacia los que apoyaron el terrorismo, "sin diluirse con otras violencias, otras circunstancias que son completamente distintas".
Concentración unitaria en San Sebastián
En San Sebastián han a las víctimas del terrorismo con una concentración en la que han participado concejales de todos los partidos con representación municipal y que, como ha venido sucediendo otros años, ha contado con la presencia de ediles del PP.
Con el acalde, Jon Insausti, a la cabeza, representantes del PNV, PSE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han acudido a la concentración. El acto ha tenido lugar a las 13:00 horas y ha consistido en una ofrenda floral en el monolito en recuerdo de las víctimas del terrorismo situado en los jardines de Aldedi Eder de la capital guipuzcoana.
Te puede interesar
El lehendakari Pradales destaca la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la necesidad de desterrar la violencia
El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por transmitir a los jóvenes que no conocieron "los tiempos oscuros" del terrorismo y la violencia policial ilícita en Euskadi que "la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo aporta un sufrimiento infinito". Pradales ha presidido el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria,
Esan exige la revocación del reconocimiento de Rosa Zarra como víctima de acción policial
"Este acto es una afrenta intolerable a los hombres y mujeres de la Ertzaintza, un insulto a la verdad y una manipulación política del pasado con el único objetivo de criminalizar a la policía vasca y reabrir heridas que la justicia cerró hace décadas", asegura Esan.
Ofrenda floral en el Parlamento Vasco para conmemorar el Día de la Memoria
Parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar han realizado una ofrenda floral ante la escultura "Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche", obra dedicada a las víctimas ubicada junto a la entrada principal del Parlamento. PP y Vox no han participado al considerar que este tipo de actos "mezclan" distintos tipos de víctimas y formas de violencia. Tras la ofrenda floral, parlamentarios de EH Bildu han participado en una concentración de Etxerat para recordar a las víctimas causadas por las políticas de excepción.
Pérez Iglesias ve falta de "racionalidad" en las demandas de la EHU y cuestiona "el margen de acuerdo" al ser "tan maximalistas"
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, acudirá a la reunión que tiene previsto mantener con el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, con la pretensión de "hablar de todo" y de tratar de "introducir racionalidad" que, a su entender, falta en sus demandas, en relación a "la cuantía, los procedimientos y los plazos". No obstante, ha admitido que le preocupa "cuál es realmente el margen para poder llegar a acuerdos" con un "planteamiento tan maximalista". Tras las discrepancias mantenidas en los últimos días con el rector de la EHU, debido a las declaraciones de Bengoetxea sobre la financiación de la universidad pública vasca, el consejero ha explicado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que ambos se han comunicado "en muchas ocasiones" y han comentado "la necesidad de rebajar el tono".
Será noticia: Día de la Memoria, arranca la COP30 en Brasil y presentación de la campaña por el 25N
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Semana decisiva para cerrar las competencias pendientes de traspasar
Gobierno vasco y español celebrarán el martes y miércoles nuevas reuniones para avanzar en las competencias pendientes de traspasar. María Ubarretxena confía en lograr una primera respuesta a las diez propuestas entregadas en octubre y acelerar los traspasos antes de fin de año.
Euskadi conmemora el Día de la Memoria con actos institucionales en el Parlamento vasco y en las capitales vascas
Euskadi conmemora el Día de la Memoria, con diversos actos institucionales en recuerdo de las víctimas del terrorismo y de la violencia. El Parlamento Vasco abre la jornada con un homenaje a las 10:00, seguido del acto principal organizado por el Gobierno Vasco y Gogora al mediodía en Vitoria-Gasteiz.
Encontrados los restos de otros dos combatientes en las exhumaciones de Saibigain (Urkiola)
Nuevos trabajos de exhumación realizados este domingo en el monte Saibigain (Urkiola) han dejado resultados exitosos: se han encontrado los restos de otros dos combatientes de la Guerra Civil. Con estos, ya se han localizado los restos de 5 personas desde 2023.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"
La víspera también tuvo que suspender otro acto, su participación en el congreso del PP en Andalucía, también por “una leve indisposición”. Ya ha recibido el alta. El viernes se conoció que la Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento de González Amador, pareja de Ayuso, por fraude fiscal.