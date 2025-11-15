ABORTO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español llevará a Ayuso a los tribunales por saltarse la ley con el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por comportarse "al más puro estilo trumpista" y "declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto" y "obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

(Foto de ARCHIVO) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El estado de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tras las incidencias detectadas en los cribados de cáncer, la vivienda o el transporte protagonizarán el Pleno en la Asamblea de Madrid. Además, en la sesión de control los consejeros del Gobierno madrileño tendrán que dar cuenta de los avances del Plan Contra Las Drogas, la contratación pública, las plazas de Formación Profesional, la atención educativa a domicilio, el apoyo a la mujer que está realizando el Gobierno autonómico o las cifras de lectura en la región. Marta Fernández / Europa Press 13/11/2025
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak auzitegietara eramango du Ayuso, kontzientzia eragozleen erregistroarekiko duen jarreragatik
author image

EITB

Última actualización

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales tras constatar que no ha elaborado el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto, ya que supone "una rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres".

"Vamos a ir a los tribunales, iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo y la señora Ayuso tendrá que responder sobre esa obstaculización, sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha dicho García a los periodistas.

La ministra ha arremetido contra Ayuso por comportarse "al más puro estilo trumpista" y "declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto" y "obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

Asimismo, ha incidido en que la decisión de la Comunidad de Madrid desoye lo dictado por el Tribunal Constitucional y va en contra de la ley de 2023, que ha advertido que se tiene que cumplir.

"Lo más grave es que está yendo contra el derecho de las mujeres. No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no se cuál es esta contienda, esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha añadido, haciendo hincapié en que "en este país la ley se cumple".

La Comunidad de Madrid será la única región que no está inscrita en este registros después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo.

Madrid Aborto España Política

Te puede interesar

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Pello Otxandiano dice que el sábado en Bilbao "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" en Palestina

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado  que no está preocupado ante la posibilidad de que pueda haber incidentes este sabado en la previa del partido solidario entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se celebrará en el estadio de San Mamés de Bilbao, y ha destacado que "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" para Palestina.
Cargar más
Publicidad
X