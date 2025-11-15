El Gobierno español llevará a Ayuso a los tribunales por saltarse la ley con el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales tras constatar que no ha elaborado el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto, ya que supone "una rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres".

"Vamos a ir a los tribunales, iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo y la señora Ayuso tendrá que responder sobre esa obstaculización, sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha dicho García a los periodistas.

La ministra ha arremetido contra Ayuso por comportarse "al más puro estilo trumpista" y "declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto" y "obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

Asimismo, ha incidido en que la decisión de la Comunidad de Madrid desoye lo dictado por el Tribunal Constitucional y va en contra de la ley de 2023, que ha advertido que se tiene que cumplir.

"Lo más grave es que está yendo contra el derecho de las mujeres. No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no se cuál es esta contienda, esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha añadido, haciendo hincapié en que "en este país la ley se cumple".



La Comunidad de Madrid será la única región que no está inscrita en este registros después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo.