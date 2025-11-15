ABORTUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak auzitegietara eramango du Ayuso, kontzientzia eragozleen erregistroarekiko duen jarreragatik

Emakumeek abortatzeko duten eskubidearen aurka "modu erreakzionarioan aritzea" eta Trumpen antzeko portaera izatea leporatu dio Osasun ministroak Madrilgo presidenteari.

(Foto de ARCHIVO) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El estado de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tras las incidencias detectadas en los cribados de cáncer, la vivienda o el transporte protagonizarán el Pleno en la Asamblea de Madrid. Además, en la sesión de control los consejeros del Gobierno madrileño tendrán que dar cuenta de los avances del Plan Contra Las Drogas, la contratación pública, las plazas de Formación Profesional, la atención educativa a domicilio, el apoyo a la mujer que está realizando el Gobierno autonómico o las cifras de lectura en la región. Marta Fernández / Europa Press 13/11/2025
Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidentea. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea auzitegietara eraman nahi duela iragarri du Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroak larunbat honetan, abortuaren legeak ezartzen duen kontzientzia eragozleen erregistroa egin ez duela egiaztatu ostean, horren jokabidea "legearen, demokraziaren eta emakumeen aurkako matxinada" dela iritzita.

"Auzitegietara joko dugu, administrazioarekiko auzi bat jartzeko izapideak hasiko ditugu, eta Ayuso andereak epailearen aurrean erantzun beharko du legearen, demokraziaren eta Madrilgo emakumeen aurkako matxinada horren inguruan", esan die Garciak kazetariei.

Osasun ministroak Ayusoren aurka egin du, "Trumpen estiloan jokatzeagatik eta emakumeek abortatzeko duten eskubidearen aurka egiteagatik, eskubide hori modu erreakzionarioan oztopatuta".

Halaber, Garciaren hitzetan, Madrilgo Erkidegoko Gobernuaren erabakiak ez du aintzat hartzen Konstituzio Auzitegiak emandako agindua, eta 2023ko legearen aurka doa. Ildo horretatik, lege hori bete egin behar dela ohartarazi du.

"Larriena da emakumeen eskubideen aurka duen portaera. Ez dakit zer gertatzen zaion Ayuso andereari emakumeen aurka, ez dakit zein den borroka honen arrazoia, ezta Madrilgo emakumeen aurkako jarrera honen zergatia ere", baina "herrialde honetan legea bete behar da", Osasun ministroaren hitzetan.

Madril  da kontzientzia eragozleen erregistroan inskribatuta ez dagoen autonomia erkidego bakarra, Balear Uharteak eta Aragoi batu ondoren.

Madril Abortoa Espainia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

20230301143128_askabide-klinika_
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute

Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X