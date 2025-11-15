Espainiako Gobernuak auzitegietara eramango du Ayuso, kontzientzia eragozleen erregistroarekiko duen jarreragatik
Emakumeek abortatzeko duten eskubidearen aurka "modu erreakzionarioan aritzea" eta Trumpen antzeko portaera izatea leporatu dio Osasun ministroak Madrilgo presidenteari.
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea auzitegietara eraman nahi duela iragarri du Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroak larunbat honetan, abortuaren legeak ezartzen duen kontzientzia eragozleen erregistroa egin ez duela egiaztatu ostean, horren jokabidea "legearen, demokraziaren eta emakumeen aurkako matxinada" dela iritzita.
"Auzitegietara joko dugu, administrazioarekiko auzi bat jartzeko izapideak hasiko ditugu, eta Ayuso andereak epailearen aurrean erantzun beharko du legearen, demokraziaren eta Madrilgo emakumeen aurkako matxinada horren inguruan", esan die Garciak kazetariei.
Osasun ministroak Ayusoren aurka egin du, "Trumpen estiloan jokatzeagatik eta emakumeek abortatzeko duten eskubidearen aurka egiteagatik, eskubide hori modu erreakzionarioan oztopatuta".
Halaber, Garciaren hitzetan, Madrilgo Erkidegoko Gobernuaren erabakiak ez du aintzat hartzen Konstituzio Auzitegiak emandako agindua, eta 2023ko legearen aurka doa. Ildo horretatik, lege hori bete egin behar dela ohartarazi du.
"Larriena da emakumeen eskubideen aurka duen portaera. Ez dakit zer gertatzen zaion Ayuso andereari emakumeen aurka, ez dakit zein den borroka honen arrazoia, ezta Madrilgo emakumeen aurkako jarrera honen zergatia ere", baina "herrialde honetan legea bete behar da", Osasun ministroaren hitzetan.
Madril da kontzientzia eragozleen erregistroan inskribatuta ez dagoen autonomia erkidego bakarra, Balear Uharteak eta Aragoi batu ondoren.
De Andres: "Poliziari baliabideak eman behar dizkiogu eta legeak onartu behar ditugu, delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzeko"
EAEko PPko presidenteak esan du indarkeriaz egindako lapurreta gehienetan gaizkileak atzerritarrak direla, eta delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzearen alde agertu da. Horretarako, popularrek askotan eskatu dute legea aldatzeko, horren arabera.
Euskadin landa-eremuko lana erakargarri egitea eskatu du Anduezak, gazteek alde egin ez dezaten
Landaguneetako enplegua modernizatu behar dela azpimarratu du PSE-EEko idazkari nagusiak Oionen (Arabako Errioxa). Halaber, emakumeek nekazaritza-ustiategietan duten funtsezko papera nabarmendu du. Sektorearen gogortasuna gorabehera, teknologia berriek erakargarri eta errentagarri bihur dezaketela gaineratu du.
EAJk "marra gorriak" alde batera uzteko eskatu die sindikatuei, eta patronalari, gutxieneko soldata negoziatzeko, eta EH Bilduk "eztabaidaren betoa" salatu du
PSE-EEk "negoziazio kolektiboa" babestu du, eta PPk "lehiakortasunaren galera" aipatu du arau propioaren aurka egoteko arrazoi gisa.
Irratietan gutxieneko abesti batzuk euskaraz, katalanez edo galegoz entzuteko eskatu du ERCk
Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra aldatzea proposatu du, estatu mailako musika-irratiek abestien % 5, gutxienez, gaztelaniaz besteko hizkuntza ofizialetan jar ditzaten.
Etxanobek garraio publikoko deskontuak luzatzeko proposamena eramango du berriro CTBra
Bizkaiko Garraio Partzuergoak tarifak ezartzeko eskumen osoa duela esan du Bizkaiko ahaldun nagusiak, eta urtarrilaren 1ean amaitu baino lehen akordio bat lortzea espero duela erantsi du.
EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek abortuaren aurkako jazarpena gaitzetsi, eta Askabide klinika babestu dute
Legebiltzarreko talde guztiek, PPk eta Voxek izan ezik, komunikatu bateratu bat argitaratu dute gisa horretako elkarretaratzeak "irmoki" gaitzesteko, eta "babesa eta elkartasuna" helarazi diete Askabideko erabiltzaileei eta profesionalei, "sexu eta ugalketa eskubideak baliatzea erabakitzen duten emakume guztiei" eta "lan hori posible egiten dutenei".
Accionaren Bilboko egoitza eta Donostiako Noran eta Erkolan kooperatibak miatu ditu Guardia Zibilak Koldo auziarekin lotuta
Bizkaiko hiriburuko Accionaren egoitzara ez ezik, Madrilgora eta Sevillakora ere sartu dira agenteak, epaileak hala aginduta. Egoitzak miatu dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Bilboko egoitzatik lau motxila atera ditu Guardia Zibilak.
Pello Otxandianok dio larunbata "egun baketsua" izan behar dela Palestinan "bakea eskatzen dugulako"
Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du ez dagoela kezkatuta larunbat honetan Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida solidarioaren atarian istiluak egon daitezkeelako, Bilboko San Mames estadioan, eta nabarmendu du "egun baketsua" izan behar dela, "bakea eskatzen dugulako".
Maitane Ipiñazar: "Arartekoaren inguruan, Otegik bi gezur garrantzitsu esan ditu"
Maitane Ipiñazar jeltzalearen esanetan, "begi-bistakoa" da Mikel Mancisidor euskalduna dela, adierazpen asko euskaraz egin dituelako. BBBko burukidearen arabera, Otegik esan zuen "Arartekoa emakumea izan beharko zela", baina "EH Bilduren lehentasunen artean ez da egon Arartekoa emakumea izatea", erantsi du.