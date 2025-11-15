PP

De Andrés: "Necesitamos dotar de medios a la policía y aprobar leyes que permitan expulsar a los que delinquen una y otra vez"

De Andres: “Poliziari baliabideak eman behar zaizkio, eta legeak onartu behar ditugu, behin eta berriz delituak egiten dituztenak kanporatu ahal izateko”
18:00 - 20:00
EITB

El presidente del PP vasco ha asegurado que en la mayoría de los robos con violencia los delincuentes son extranjeros, y ha abogado por expulsar a quienes cometen delitos de forma reiterada. Asimismo, ha dicho que para ello los populares han pedido muchas veces una modificación de la ley.

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano dice que el sábado en Bilbao "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" en Palestina

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado  que no está preocupado ante la posibilidad de que pueda haber incidentes este sabado en la previa del partido solidario entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se celebrará en el estadio de San Mamés de Bilbao, y ha destacado que "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" para Palestina.
