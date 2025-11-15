EAE-KO PP

De Andres: "Poliziari baliabideak eman behar dizkiogu eta legeak onartu behar ditugu, delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzeko"

EAEko PPko presidenteak esan du indarkeriaz egindako lapurreta gehienetan gaizkileak atzerritarrak direla, eta delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzearen alde agertu da. Horretarako, popularrek askotan eskatu dute legea aldatzeko, horren arabera.

