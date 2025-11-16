Víctimas del franquismo
Homenaje a las 92 personas asesinadas por el franquismo en la sierra del Perdón

Erreniegako mendilerroan omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei
18:00 - 20:00
Memorial del Perdón. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Erreniegako mendilerroan omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei
author image

EITB

Última actualización

Este mediodía se ha celebrado un acto de homenaje y recuerdo en el memorial de las fosas del Perdón. “La verdad la sabemos, la justicia la seguimos esperando”, han declarado 89 años después familiares y amigos de aquellas víctimas asesinadas.

Cizur Pamplona Política Navarra Franquismo

