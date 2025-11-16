Frankismoaren biktimak
Erreniegako mendilerroan omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei

Erreniegako mendilerroan omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei
18:00 - 20:00
Erreniegako memoriala. Bideotik hartutako irudia.
Igande eguerdian, omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei, Erreniegako mendilerroan. "Egia esagutzen dugu, baina justiziaren zain gaude oraindik", azaldu dute biktimen familiek 89 urte eta gero.

