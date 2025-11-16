Erreniegako mendilerroan omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei
Igande eguerdian, omenaldia egin diete frankistek hil zituzten ehun bat biktimei, Erreniegako mendilerroan. "Egia esagutzen dugu, baina justiziaren zain gaude oraindik", azaldu dute biktimen familiek 89 urte eta gero.
Zure interesekoa izan daiteke
50 urte Franco gabe: honelakoak izan ziren diktadorearen azken bost asteak
1975eko azaroaren 20an hil zen Francisco Franco, ia lau hamarkadatan Espainian gobernatu zuen diktadorea. Bere bizitzako azken asteetan ageriko egin ziren arazo mediko batzuen ondorioz hil zen, Espainia krisi politiko zein sozial sakon baten erdian zegoenean.
Francoren heriotzaren ondorengo uneak gogoratu dituzte euskal kulturako aurpegi ezagunek
ETBk hainbat pertsona ezagun elkarrizketatu ditu, orduko bizipenak nola gogoratzen dituzten jakiteko. Besteak beste, Xabier Amuriza, Mariasun Landa eta Bernardo Atxagarekin izan gara.
Azaroaren 22rako manifestazio nazionala deitu du EH Bilduk, faxistei "ez direla pasako" esateko
“Euskal Herria Askatasun Haizea” leloa izango duen manifestazioa Bilboko Kasilla plazatik abiatuko da datorren larunbatean, 17:30ean. Muturreko eskuinari aurre egiteko bide bakarra kalera irten eta gurea dena defendatzea dela esan du Oskar Matute diputatuak.
Jordi Pujol ospitaleratu dute, pneumoniak jota
Kataluniako presidente ohiak azaroaren 24an du epaiketa, hainbat hamarkadatan zehar ezkutuan pilatutako dirutzagatik.
Bizkaiko PPk "oso zail" ikusten du Aldundiaren aurrekontuak babestea
Amaya Fernandez Bizkaiko PPren presidenteak lurralde historikoaren "gainbehera" kritikatu du, "hamarkada batean 3.000 enpresa galdu direlako", eta egungo aurrekontu proiektuak horretara eraman duten politiketak sakontzen dituela esan du.
Politikariak ere izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Ordezkari politikoak ere izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Besteak beste, Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramailea Eusko Legebiltzarrean, Aitor Esteban EAJren EBBko lehendakaria eta Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia izan dira bertan.
Imanol Pradales: "Munduari esaten diogu nazio bat garela eta ofizialtasuna nahi dugula"
Imanol Pradales lehendakaria ere izan da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan. Atarian, horren izaera aldarrikatzailea azpimarratu du, elkartasuna adierazi dio Palestinako herriari, eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna lortzeko lanean direla esan du.
Espainiako Gobernuak auzitegietara eramango du Ayuso, kontzientzia eragozleen erregistroarekiko duen jarreragatik
Emakumeek abortatzeko duten eskubidearen aurka "modu erreakzionarioan aritzea" eta Trumpen antzeko portaera izatea leporatu dio Osasun ministroak Madrilgo presidenteari.
De Andres: "Poliziari baliabideak eman behar dizkiogu eta legeak onartu behar ditugu, delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzeko"
EAEko PPko presidenteak esan du indarkeriaz egindako lapurreta gehienetan gaizkileak atzerritarrak direla, eta delituak behin eta berriz egiten dituztenak kanporatzearen alde agertu da. Horretarako, popularrek askotan eskatu dute legea aldatzeko, horren arabera.