Jordi Pujol ingresado en el hospital por neumonía

El expresidente catalán ha sido hospitalizado a tan solo una semana de su juicio.
<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/11/24/742659/742659_jordi_pujol_katalunia_ciu_EFE_thumbnail.jpg"/><br/><strong>jordi_pujol_katalunia_ciu_EFE</strong>
Jordi Pujol. Foto: EFE.
Agencias | EITB

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía.

El exdirigente de 95 años se enfrentará este 24 de noviembre al juicio por su fortuna oculta. Por tanto, la Audiencia Nacional deberá valorar su estado de salud para decidir si podrá acudir presencialmente al juicio.

De hecho, ha sido el mismo equipo legal de Pujol quien ha solicitado a la Audiencia Nacional la valoración de su capacidad de ser juzgado.

Fortuna “ilícita”

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que la Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

