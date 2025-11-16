Jordi Pujol ospitaleratu dute, pneumoniak jota
Kataluniako presidente ohiak azaroaren 24an du epaiketa, hainbat hamarkadatan zehar ezkutuan pilatutako dirutzagatik.
Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia ospitaleratu dute Bartzelonako Sagrada Familia Klinikan, pneumonia gaiztotuta.
95 urteko presidente ohiak azaroaren 24an egingo dio aurre ezkutuan pilatu zuen dirutza eskuratzeko modua argitzeko epaiketari. Auzitegi Nazionalak horren osasun egoeraren berri galdetu beharko du, epaiketa egingo den aretora joan ahal izango den argitzeko.
Hain zuzen ere, Pujolen abokatuak izan dira Auzitegi Nazionalari epaitua izateko gai den baloratzeko eskatu diona.
Aberastasun "ez-zilegia"
Auzitegi Nazionalak azaroaren 24an ezarri du Jordi Pujolen eta haren zazpi seme-alaben aurkako epaiketa, hainbat hamarkadatan ezkutuan pilatutako dirutzagatik.
Fiskaltzak 9 urteko kartzela-zigorra eskatu du Kataluniako presidente ohiarentzat; Estatuko Abokatutzak, aldiz, 25 urteko kartzela-zigorra eta 7,7 milioi euroko fidantza.
