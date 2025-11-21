El Gobierno Vasco constata el interés del Ejecutivo central de prorrogar las ayudas al transporte
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha asegurado que el Ministerio de Transportes le ha trasladado que tiene "interés" en prorrogar las bonificaciones al transporte en 2026, aunque ha insistido que, en todo caso, si no lo hiciese, el Gobierno Vasco pondría en marcha "su propio plan" para mantener los descuentos.
"Esperamos que sea así porque resultaría muy beneficioso para la población vasca y también nos permitiría despejar dudas", ha asegurado García Chueca. Las bonificaciones dependen de un real decreto ley del Ejecutivo central con vigencia hasta el 31 de diciembre, y debería renovarse a partir de esa fecha.
La consejera ha reiterado que si el Gobierno central aprueba este real decreto Euskadi se sumará a las bonificaciones "como ha hecho siempre", pero si no lo hiciese ha insistido en que tiene "su propia hoja de ruta al respecto".
"Nuestro objetivo pasa por impulsar un sistema de movilidad que cuente con un régimen de descuentos progresivos, que premie el uso intensivo del transporte público, y mejore el acceso de colectivos con especial necesidad como jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y personas con menor renta", ha explicado.
Como ejemplo del compromiso del Gobierno Vasco ha apuntado que desde 2022 solo en bonificaciones en Euskotren y Renfe se han dejado de ingresar más de 53 millones de euros, que han facilitado un ahorro a la ciudadanía "muy superior". Con otros 50 millones se han costeado las ayudas al resto de operadores.
